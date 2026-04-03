MLB en vivo online: Cómo ver New York Mets vs. San Francisco Giants en TV, streaming y lineups

En el regreso a casa de los San Francisco Giants en este inicio de campaña, el equipo de la Bahía pudo doblegar en el primer compromiso de la serie a los New York Mets, con marcador 7 carreras por 2, gracias a una gran demostración ofensiva de Rafael Devers, quien se fue de 5-2 con jonrón.

Este viernes se vuelven a ver las caras en un duelo que puede ser clave para ambos equipos para igualar su récord, ya que ambos conjuntos poseen marca de 3 victorias y 4 derrotas.

Robbie Ray, veterano de 34 años de edad, tuvo una buena salida ante Nueva York, con 5.1 entradas lanzadas, 3 hits, 2 carreras y 7 ponches, para dejar su efectividad en 3.38 en esta campaña.

David Peterson cargó con la derrota, tras ser castigado con 5 carreras en 4.1 entradas, con 2 boletos y 5 ponches, para dejar su ERA en 4.66.

Ambos equipos están conformados para llegar lejos este año en la Liga Nacional, por lo que el partido de esta noche tiene un aliciente especial por tratarse de dos equipos llamados a competir.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Mets vs. Giants?

Ciudad: San Francisco, California, Estados Unidos.

Fecha: viernes 03 de marzo.

Hora: 10:15 p.m. (Este de Estados Unidos); 8:15 p.m. (México DF).

Estadio: Oracle Park.

¿Cómo se podrá ver el Mets vs. Giants en TV y streaming online?

País Señal de TV Streaming Estados Unidos WPIX, NBC Sports Bay Area Apple TV y MLB.TV (aplican restricciones de cobertura local) México TelevisaUnivisión ViX Resto de Latinoamérica ESPN Disney+ y MLB.TV

Últimas noticias de los Mets

Freddy Peralta tuvo una gran salida esta semana ante los St.Louis Cardinals y su manager, Carlos Mendoza, destacó lo que ha hecho el dominicano en este inicio de temporada. “Estuvo muy bien”, indicó Mendoza. “Creo que el uso del cambio fue impresionante. Es un pitcheo que en su primera salida no usó hasta como el cuarto inning, y hoy recurrió a él de inmediato... consiguió swings en blanco, lo que hizo que la recta funcionara mucho más. En general estuvo sólido”.

José Reyes, leyenda de los Mets, salió en defensa de Francisco Lindor, quien ha tenido un comienzo de temporada muy irregular, con errores defensivos, mal corrido de bases y poca producción ofensiva. "Tranquilícense todos... mi amigo Francisco Lindor va a estar bien. Los días malos pasan; eso es béisbol. Podría pasarle a cualquiera. Él es humano al igual que todos nosotros. Vean cómo responde... esto va a ser bueno para él y para la organización", dijo Reyes en su cuenta Instagram.

Últimas noticias Giants

Daniel Susac, uno de los principales prospectos de la organización, tuvo su debut este jueves en el inicio de la serie ante los Mets. El receptor, considerado el prospecto 21 de todas las Grandes Ligas por MLB Pipeline, sacudió tres sencillos en el partido.

El dominicano Rafael Devers consiguió su primer cuadrangular de la campaña en el sexto episodio del encuentro del jueves, con una línea hacia el jardín central para aumentar la ventaja que los Gigantes no dejaron escapar.

Lesionados de New York Mets

Mike Tauchman (jardinero): en lista de lesionados de 60 días debido a una operación de rodilla.

A.J. Minter (abridor) fue puesto en la lista de lesionados de 15 días desde el inicio de campaña por una lesión en el dorsal ancho.

Nate Lavender (Relevista): su condición es de evaluación diaria, por dolores en el codo.

Lesionados de San Francisco Giants

Hayden Birdson (abridor): en lista de lesionados de 60 días mientras se recupera de su cirugía Tommy John (codo).

Reiver Sanmartín (relevista): en lista de lesionados de 60 días mientras se recupera de su cirugía del flexor de la cadera derecha.

Jason Foley (relevista): en lista de lesionados de 60 días mientras se recupera de su cirugía del hombro derecho.

Lineups probables New York Mets y San Francisco Giants

Mets

Jugador Posición Francisco Lindor Campocorto Juan Soto Jardinero izquierdo Bo Bichette Tercera base Jorge Polanco Bateador designado Luis Robert Jr. Jardinero central Mark Vientos Primera base Marcus Semien Segunda base Francisco Álvarez Receptor Tyrone Taylor Jardinero derecho

Giants

Jugador Posición Willy Adames Campocorto Rafael Devers Bateador designado Heliot Ramos Jardinero izquierdo Luis Arráez Primera base Matt Chapman Tercera base Lee Jung-hoo Jardinero derecho Harrison Bader Jardinero central Daniel Susac Receptor Casey Schmitt Primera base

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