MLB en vivo online: Cómo ver el New York Yankees vs. Baltimore Orioles en TV, streaming y lineups

El momento que tanto esperaron los aficionados del béisbol llegó, con el comienzo de los partidos de exhibición del Spring Training de la MLB.

Este viernes se verán las caras por primera vez dos viejos conocidos en el Este de la Liga Americana, cuando New York Yankees visite el complejo primaveral de unos Baltimore Orioles que sumaron a Pete Alonso y otros jugadores para la campaña de 2026.

El nuevo manager de Baltimore, Craig Albernaz, anunció como abridor de este duelo al zurdo Trevor Rogers, mientras que Aaron Boone había adelantado la idea de trabajar con un opener.

Frame it 🖼️ pic.twitter.com/wK6b64b3a6 — New York Yankees (@Yankees) February 20, 2026

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el New York Yankees vs. Baltimore Orioles?

Ciudad: Sarasota, Florida.

Fecha: 20 de febrero.

Hora: 1:05 p.m. (hora del Este de USA).

Estadio: Ed Smith.

¿Cómo se podrá ver el New York Yankees vs. Baltimore Orioles en TV y streaming online?

Equipo Canal de TV Streaming online Yankees MLB Network Gotham Sports App, MLB.tv, Fubo TV, ESPN+ Orioles MASN MLB.tv, MASN+

Últimas noticias y rumores del Spring Training 2026

En Milwaukee Brewers le dieron al manager Pat Murphy un nuevo contrato de tres años que incluye una opción del club para 2029, de acuerdo con un reporte de Ken Rosenthal de The Athletic.

Francisco Lindor no tiene problemas con al decisión de Steve Cohen de no nombrar un capitán en Mets. “Lo respeto”, dijo el boricua. “Esta es definitivamente una decisión de Steve, de la gerencia. La respeto. Al final, sea nombrado capitán o no, seguiré actuando igual. Esto no me hará diferente”.

Últimas noticias de New York Yankees

El segunda base Jazz Chisholm Jr., se siente capaz de gran des cosas en 2026. “Pregúntenle a Cap (Aaron Judge)", le dijo Chisholm a Chris Kirschner de The Athletic. "Seamos realistas. Tengo todas las herramientas para ello. Tengo la velocidad, la potencia, la disciplina en el plato, la visión en el plato, la defensa. Lo tengo todo para acumular una temporada de 10 WAR".

Los Yankees planean probar al infielder Ryan McMahon como campocorto durante los entrenamientos de primavera para ver si puede ser una opción de reserva esta temporada, informó el manager Aaron Boone. El jugador de 31 años y nueve temporadas en la liga sólo ha aparecido dos innings como torpedero en su carrera.

Últimas noticias de Baltimore Orioles

Hay reportes que informan que Baltimore llegó a un acuerdo con el veterano derecho Chris Bassitt por un año y $18.5 millones .

El segunda base Jackson Holliday se sometió el jueves a una cirugía para reparar una fractura del hueso ganchoso en la mano derecha y se perderá el Día Inaugural de la temporada .

Lineups probables

New York Yankees

Jugador Posición Austin Wells Receptor José Caballero Campocorto Jazz Chisholm Jr. Segunda base Amed Rosario Tercera base Ernesto Martínez Jr. Primera base Marco Luciano Jardinero izquierdo Duke Ellis Jardinero derecho Kenedy Corona Jardinero central Alí Sánchez Bateador designado

Baltimore Orioles

Jugador Posición Taylor Ward Jardinero izquierdo Jordan Westburg Tercera base Luis Vázquez Campocorto Ryan Mountcastle Primera base Adley Rutschman Receptor Dylan Beavers Jardinero derecho Enrique Bradfield Jr. Jardinero central Blaze Alexander Segunda base Samuel Basallo Bateador designado

Más contenido del Spring Training de MLB