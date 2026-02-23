MLB en vivo online: Cómo ver el New York Yankees vs. Pittsburgh Pirates en TV, streaming y lineups
Unos Pittsburgh Pirates que no conocen la derrota en este comienzo del Spring Training recibirán este lunes la visita de New York Yankees, en la continuación de los juegos de la Liga de la Toronja.
El manager de los bucaneros, Don Kelly, está disfrutando de ver el potencial del prospecto número 1 de la MLB; Konnor Griffin, que fue invitado al campo de entrenamientos y que lo ha dejado “muy impresionado”, de acuerdo con los reportes de los últimos días.
De momento los Pirates (3-0) no han anunciado su abridor para este duelo, mientras que por los Yankees (1-2) está designado para iniciar el zurdo Ryan Yarbrough.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Yankees vs. Pirates?
- Ciudad: Bradenton, Florida, Estados Unidos.
- Fecha: 23 de febrero.
- Hora: 1:05 p.m. (Este de Estados Unidos); 12:05 p.m. (México DF).
- Estadio: LECOM Park.
¿Cómo se podrá ver el Yankees vs. Pirates en TV y streaming online?
País
Canal de TV
Streaming
Estados Unidos
SportsNet-PIT, SNP, ESPN
ST Gotham Sports App, MLB.tv
Latinoamérica
ESPN
MLB.tv
Últimas noticias de los New York Yankees
- Aaron Judge sacó dos jonrones en un partido el fin de semana y se declaró listo para el Clásico Mundial y el comienzo de la temporada de MLB: “Se acerca el Clásico Mundial de Béisbol, lo cual me entusiasma, y tenemos una temporada emocionante para los Yankees. Tenemos muchos asuntos pendientes de la temporada pasada y sólo intento ponerme en la mejor posición para ayudar a este equipo a ganar muchos partidos”.
- Jazz Chisholm Jr. dejó saber cuáles son sus aspiraciones si los Yankees le ofrecieran una extensión. El infielder le dijo a Randy Miller de NJ.com, que no aceptaría una oferta de $25 millones por año. “Diría que no porque sé que puedo conseguir 35 millones de dólares en otro lugar. Eso son 10 millones de dólares menos al año... Tengo 28 años. Quiero de 8 a 10 años”.
Últimas noticias de los Pittsburgh Pirates
- Marcell Ozuna está convencido de que su llegada a Pittsburgh será un impulso para su compatriota Oneil Cruz: “Si [Cruz] hace el trabajo que vamos a hacer, tal vez pueda causar más daño este año, más que en años anteriores”, le dijo al Pittsburgh Post-Gazette.
- El prospecto numero 1 de Pittsburgh (y de Grandes Ligas) sigue recibiendo elogios, esta vez de una estrella como Bryce Harper. “Konnor Griffin va a ser un crack", dijo Harper al equipo de transmisión de NBC Sports Philadelphia en medio del partido del domingo.
Lesionados en New York Yankees y Piitsburgh Pirates
- Gerrit Cole sigue esperanzando a los Yankees, después de lanzar su primera sesión contra bateadores en vivo desde la Tommy John. Alcanzó 96.9 mph y luce en buena forma, pero su fecha de regreso no ha cambiado; no se unirá a la rotación al menos hasta mayo.
- Los Pirates anunciaron que el tercera base Jack Brannigan abandonó el partido de la Liga de la Toronja contra los Filis de Filadelfia en el estadio BayCare de Clearwater, Florida, tras ser golpeado con una pelota. El personal médico local y de los Pirates examinaron a Brannigan.
Lineups probables de Yankees y Pirates
Pittsburgh Pirates
Jugador
Posición
Nick Yorke
Primera base
Brandon Lowe
Segunda base
Bryan Reynolds
Bateador designado
Henry Davis
Receptor
Jhostynxon García
Jardinero izquierdo
Billy Cook
Jardinero central
Dominic Fletcher
Jardinero derecho
Davis Wendzel
Tercera base
Alika Williams
Campocorto
New York Yankees
Jugador
Posición
Trent Grisham
Jardinero central
Aaron Judge
Bateador designado
Cody Bellinger
Jardinero izquierdo
Jazz Chisholm Jr.
Segunda base
Paul Goldschmidt
Primera base
Austin Wells
Receptor
Amed Rosario
Tercera base
Yanquiel Fernández
Jardinero derecho
José Caballero
Campocorto
