MLB en vivo online: Cómo ver el New York Yankees vs. Pittsburgh Pirates en TV, streaming y lineups

La pretemporada del conjunto del Bronx sigue y este lunes van a la carretera para visitar a los bucaneros en busca de un triunfo para nivelar su récord
Mariana Moreno|
New York Yankees siguen con los juegos de exhibición y visitan a Pirates
New York Yankees siguen con los juegos de exhibición y visitan a Pirates | Morgan Tencza-Imagn Images

Unos Pittsburgh Pirates que no conocen la derrota en este comienzo del Spring Training recibirán este lunes la visita de New York Yankees, en la continuación de los juegos de la Liga de la Toronja.

El manager de los bucaneros, Don Kelly, está disfrutando de ver el potencial del prospecto número 1 de la MLB; Konnor Griffin, que fue invitado al campo de entrenamientos y que lo ha dejado “muy impresionado”, de acuerdo con los reportes de los últimos días.

De momento los Pirates (3-0) no han anunciado su abridor para este duelo, mientras que por los Yankees (1-2) está designado para iniciar el zurdo Ryan Yarbrough.

Ryan Yarbrough subirá al montículo este lunes
New York Yankees anunció a Ryan Yarbrough como su abridor ante Pittsburgh | Vincent Carchietta-Imagn Images

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Yankees vs. Pirates?

  • Ciudad: Bradenton, Florida, Estados Unidos.
  • Fecha: 23 de febrero.
  • Hora: 1:05 p.m. (Este de Estados Unidos); 12:05 p.m. (México DF).
  • Estadio: LECOM Park.

¿Cómo se podrá ver el Yankees vs. Pirates en TV y streaming online?

País

Canal de TV

Streaming

Estados Unidos

SportsNet-PIT, SNP, ESPN

ST Gotham Sports App, MLB.tv

Latinoamérica

ESPN

MLB.tv

Últimas noticias de los New York Yankees

  • Aaron Judge sacó dos jonrones en un partido el fin de semana y se declaró listo para el Clásico Mundial y el comienzo de la temporada de MLB: “Se acerca el Clásico Mundial de Béisbol, lo cual me entusiasma, y ​​tenemos una temporada emocionante para los Yankees. Tenemos muchos asuntos pendientes de la temporada pasada y sólo intento ponerme en la mejor posición para ayudar a este equipo a ganar muchos partidos”.
  • Jazz Chisholm Jr. dejó saber cuáles son sus aspiraciones si los Yankees le ofrecieran una extensión. El infielder le dijo a Randy Miller de NJ.com, que no aceptaría una oferta de $25 millones por año. “Diría que no porque sé que puedo conseguir 35 millones de dólares en otro lugar. Eso son 10 millones de dólares menos al año... Tengo 28 años. Quiero de 8 a 10 años”.

Últimas noticias de los Pittsburgh Pirates

  • Marcell Ozuna está convencido de que su llegada a Pittsburgh será un impulso para su compatriota Oneil Cruz: “Si [Cruz] hace el trabajo que vamos a hacer, tal vez pueda causar más daño este año, más que en años anteriores”, le dijo al Pittsburgh Post-Gazette.
  • El prospecto numero 1 de Pittsburgh (y de Grandes Ligas) sigue recibiendo elogios, esta vez de una estrella como Bryce Harper. “Konnor Griffin va a ser un crack", dijo Harper al equipo de transmisión de NBC Sports Philadelphia en medio del partido del domingo.

Lesionados en New York Yankees y Piitsburgh Pirates

  • Gerrit Cole sigue esperanzando a los Yankees, después de lanzar su primera sesión contra bateadores en vivo desde la Tommy John. Alcanzó 96.9 mph y luce en buena forma, pero su fecha de regreso no ha cambiado; no se unirá a la rotación al menos hasta mayo.
  • Los Pirates anunciaron que el tercera base Jack Brannigan abandonó el partido de la Liga de la Toronja contra los Filis de Filadelfia en el estadio BayCare de Clearwater, Florida, tras ser golpeado con una pelota. El personal médico local y de los Pirates examinaron a Brannigan.

Lineups probables de Yankees y Pirates

Pittsburgh Pirates

Jugador

Posición

Nick Yorke

Primera base

Brandon Lowe

Segunda base

Bryan Reynolds

Bateador designado

Henry Davis

Receptor

Jhostynxon García

Jardinero izquierdo

Billy Cook

Jardinero central

Dominic Fletcher

Jardinero derecho

Davis Wendzel

Tercera base

Alika Williams

Campocorto

New York Yankees

Jugador

Posición

Trent Grisham

Jardinero central

Aaron Judge

Bateador designado

Cody Bellinger

Jardinero izquierdo

Jazz Chisholm Jr.

Segunda base

Paul Goldschmidt

Primera base

Austin Wells

Receptor

Amed Rosario

Tercera base

Yanquiel Fernández

Jardinero derecho

José Caballero

Campocorto

