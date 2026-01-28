Nolan Arenado revela por qué bloqueó su cambio a los Astros en la temporada de 2024

Nolan Arenado, nueva estrella de los Arizona Diamondbacks, explicó esta semana en una entrevista las razones por las cuales rechazó ir a los Houston Astros en la temporada de 2024, causando una gran polémica, sobre todo al saberse de su traspaso a Arizona hace apenas un par de semanas.

Arenado, que representará a Puerto Rico en el Clásico Mundial de 2026, dijo a Foul Territory que la forma en cómo la directiva de Houston estaba perdiendo a varias figuras le hizo reconsiderar su cambio a los siderales.

“Le tengo el mayor respeto a Houston; lo he dicho varias veces”, declaró Arenado, según relató el portal de la MLB en español. “Se desprendieron de Kyle Tucker. Alex Bregman no iba a regresar. Noté muchas cosas que me hicieron dudar en ese momento. Respeto a todos esos jugadores que están allá y a la organización. Son maravillosos", aseguró.

“Tengo una familia y debo tomar las decisiones con ellos en mente. No fue fácil, pero así lo decidí".

"There were a lot of things that I was just a little hesitant about at the time."



Nolan Arenado, who clarifies that he has the utmost respect for the Astros, opens up about his decision to block a trade to Houston last offseason. pic.twitter.com/PTCtXF7Sxp — Foul Territory (@FoulTerritoryTV) January 27, 2026

El 10 veces ganador del Guante de Oro, 6 de Platino, de 5 Bates de Plata y 8 invitaciones al Juego de Estrellas aceptó, por el contrario, ser cambiado a los Diamondbacks por dinero en efectivo y el lanzador Jack Martínez, quien ahora jugará con los Cardinals.

Los Cardinals pagarán 31 millones de los 42 millones de dólares restantes en los dos últimos años del contrato de Arenado, quien será el antesalista titular del equipo y acompañará en el lineup a jugadores como Geraldo Perdomo, Ketel Marte, Gabriel Moreno, entre otros.

“Soy de Orange County (California), entonces fue fácil aceptar el cambio", dijo Arenado sobre su pase a Arizona. “Tengo familia en Arizona y la verdad es que veo bien lo que tiene este club. Es un equipo bueno, juega fuerte y tiene juventud. Pero pienso que de verdad puedo aportar y ayudar a este club a ganar. Obviamente, el estar rodeado de jugadores buenos, jóvenes, con hambre... creo que simplemente me ayuda a sentirme joven”.

Nolan Arenado has been added to Team Puerto Rico 🇵🇷



The 6-time Platinum Glove winner will take part in his third #WorldBaseballClassic! pic.twitter.com/7UOqqbkjFD — MLB (@MLB) January 27, 2026

Arenado tuvo en 2025 uno de los peores años de su carrera en la MLB, registrando una línea ofensiva de .237/.289/.377 con 18 dobles, 12 jonrones y 52 carreras remolcadas. No va al Juego de Estrellas desde el 2023, por lo este cambio a Arizona es un nuevo comienzo para él.

“Obviamente, lidié con algunas lesiones y otras cosas, pero creo que estoy haciendo algunos ajustes. He consultado ya con los coaches de bateo sobre eso, y pienso que eso rendirá dividendos en el futuro", sentenció Arenado.

