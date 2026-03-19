La nueva fecha en la que la MLB quiere jugar el próximo Clásico Mundial de Béisbol

Culminada la disputa del Clásico Mundial de Béisbol de 2026, el balance es positivo en muchos aspectos: la asistencia creció casi 25% con respecto a 2023, las ganancias para los equipos tuvieron un incremento importante y la audiencia también batió algunos récords.

“El CMB es una especie de trampolín para el resto de nuestros esfuerzos internacionales”, dijo Rob Manfred, Comisionado de MLB. “Te brinda una base sólida para establecer relaciones comerciales a largo plazo con patrocinadores, emisoras y demás”.

Todo eso lleva a concluir que el torneo fue exitoso y que después de 20 años no hay dudas de que es un evento consolidado y con margen de crecimiento. Sobre todo viendo el revuelo que causó la selección de Italia llegando hasta las semifinales, o escuchando al capitán de Estados Unidos y los New York Yankees, Aaron Judge, decir que el Clásico es “más grande y mejor que la Serie Mundial”.

A cinematic ending to the #WorldBaseballClassic for Team Venezuela 🇻🇪 pic.twitter.com/3fB8aIWsjL — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 18, 2026

Por muchas razones, desde ahora hay mucha expectativa por saber cuándo le tocará a Venezuela defender su título. Porque hay muchos rumores y propuestas, incluso una por parte de MLB, de cambiar la fecha de la próxima competencia.

¿Qué fecha propone MLB para el próximo Clásico Mundial?

Desde la primera edición, el Clásico Mundial se ha jugado en marzo en medio del Spring Training de MLB. Eso ha traído una serie de limitaciones para los lanzadores y restricciones de varios tipos para la participación de los jugadores.

Todavía no hay una fecha para el próximo torneo, que está inicialmente pautado para 2029 pero necesita ser ratificado en la discusión de la convención colectiva de diciembre. Se ha mencionado que podría mudarse a 2030. Y parece haber planes serios de mover la competencia para la mitad de la temporada de Grandes Ligas.

“Obviamente, tenemos compromisos con Fox en lo que respecta al Juego de Estrellas a mitad de temporada hasta 2028”, explicó Manfred el miércoles en una entrevista con la agencia AP. “A medida que el juego continúa evolucionando, hemos hablado sobre torneos a mitad de temporada en general. Y ciertamente, si decidiéramos tomar en serio esto, sobre un torneo a mitad de temporada, esta sería una oportunidad ideal”.

¿Sería beneficioso el cambio de fecha?

Muchos piensan que jugar en medio de la campaña podría traducirse en una mayor participación de estrellas de MLB y posiblemente menos restricciones para el pitcheo.

El manager de Estados Unidos, Mark DeRosa, es uno de los que piensa así: “Sin duda, si se trasladara a mitad de temporada, no creo que hubiera ningún inconveniente en competir en el Clásico”.

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