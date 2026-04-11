Los números que demuestran que los Giants se sacaron la lotería con Luis Arráez

En plena disputa del Clásico Mundial de Béisbol, varios jugadores de la selección de Venezuela aprovecharon sus momentos frente al micrófono para criticar las condiciones del mercado en MLB que llevaron a Luis Arráez a firmar un contrato corto con San Francisco Giants en la agencia libre.

Consideran que la capacidad de hacer contacto del jugador de 29 años, que ganó tres títulos de bateo consecutivo y que en 2025 lideró la Liga Nacional en hits por segunda zafra al hilo, merecía ser validada con un pacto multianual.

Es verdad que muchos esperaban ver a Arráez firmar un convenio más largo y por más dinero. Pero esta fue una decisión del venezolano, que recibió algunas propuestas de más de una temporada pero eligió ir a San Francisco porque le ofrecían jugar en la segunda base y él quiere consolidarse como defensor de esa posición.

Sin embargo, viendo el desempeño que ha tenido en este comienzo de campaña, queda muy claro que los Giants se sacaron la lotería con la adquisición del infielder de Yaracuy.

¿Cómo es el contrato de Luis Arráez con los Giants?

Arráez fue agente libre por primera vez al terminar la temporada de 2025, en la que jugó con San Diego Padres. Su nombre estuvo en medio de varios rumores y muchos manifestaban su preocupación y desagrado por el hecho de que pasaban las semanas sin que consiguiera un equipo para 2026.

Finalmente, el 31 de enero se hizo oficial que el venezolano llegó a un acuerdo para jugar con los Giants por sólo una temporada y un salario de 12 millones de dólares. El contrato no incluye opciones de club o jugador, ni establece bonificaciones.

¿Qué números tiene en este comienzo de temporada?

La prensa especializada está destacando el buen comienzo ofensivo (y también en la defensa de la segunda almohadilla) que vive Luis Arráez con su nuevo equipo. Ha disputado los 14 partidos de su equipo y aunque lleva una inusual cantidad de abanicados (4), por lo demás parece haber vuelto a ser el mismo de siempre tras superar sus lesiones.

La conocida "Regadera" muestra una línea ofensiva de .302/.339/.396, con OPS de .735, tres extrabases (un doble y dos triples, sin jonrones) y seis carreras impulsadas (la segunda mayor cantidad en su equipo), además de cuatro boletos recibidos y dos bases robadas.

Luis Arraez through 13 games:



.320 AVG

0 HR

6 RBI

2 SB

111 wRC+ pic.twitter.com/XQi9s6KOW8 — SleeperSFGiants (@SleeperSFGiants) April 10, 2026

¿Arráez quiere una extensión?

Desde sus tiempos con los Miami Marlins y también cuando pasó por San Diego, Arráez ha dejado claro su interés por recibir una extensión de contrato y seguramente ahora que tiene un acuerdo de corta duración con los Giants pensará igual.

Se le ha visto bien adaptado a su nuevo club y rindiendo, pero no hay reportes de que hayan iniciado conversaciones de este tipo. En su momento el venezolano dejó saber que aspiraba a estampar su firma en un acuerdo multianual que le garantizara el pago de 100 millones de dólares.

Ahora mismo hay cinco jugadores de la segunda base con salarios de al menso 20 millones de dólares en 2026. Todos consiguieron contratos de entre dos y siete años. Otro caso que puede servirle como referencia es el de su compatriota Andrés Giménez, que pactó por $106.5 millones y siete zafras.

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