Los números de los jugadores del lineup de Estados Unidos contra el abridor de Venezuela Eduardo Rodriguez

Venezuela jugará este martes la primera final del Clásico Mundial de Béisbol en su historia y lo hará contra una alineación complicada como la de Estados Unidos y con Eduardo Rodríguez como su abridor. El zurdo de 33 años es parte de la rotación de Arizona Diamondbacks y jugará en 2026 su temporada número 11 en MLB.

Rodríguez sabe bien lo que es participar en partidos de alta tensión, en los que hay mucho en juego y se debe lidiar con un ruido ensordecedor en las tribunas. Comenzó su carrera en Grandes Ligas con Boston Red Sox y fue parte del equipo campeón de la Serie Mundial de 2018.

A esa veteranía apela el manager Omar López, que ya usó a Ranger Suárez en el duelo de cuartos de final contra Japón y que no tuvo posibilidad de contar con Jesús Luzardo para esta edición del torneo. Sin embargo, no se puede dejar de lado en el análisis que Rodríguez viene de dos años difíciles en Arizona, con efectividad por encima de 5.00, y que fracasó en su salida de la primera ronda contra República Dominicana.

El zurdo cargó con la que es, hasta ahora, la única derrota de Venezuela en el Clásico Mundial de 2026 y la toletería quisqueyana lo castigó con dos cuadrangulares y tres anotaciones en 2.2 innings. Será clave que pueda contener a la ofensiva estadounidense al menos tres entradas, pero López tiene su plan de pitcheo listo con todos sus relevistas disponibles y ya advirtió que hoy lanzará “hasta Johan Santana”.

Lopez: Eduardo Rodriguez officially will start WBC final for Team Venezuela. pic.twitter.com/aqmLzxMqoM — Underdog MLB (@UnderdogMLB) March 17, 2026

¿Cómo le ha ido a los bateadores de Estados Unidos en el Clásico Mundial?

Mucho se habló del lineup de estrellas de Estados Unidos, que tiene varios MVP y está lleno de jugadores que han sido All Star y que presumen de haber conquistado Bates de Plata. Pero ese potencial no se ha traducido en la ofensiva arrolladora que todos esperaba. El manager Mark DeRosa advirtió que en la final tratarán de ser “más ofensivos”.

Colectivamente Estados Unidos está un escaño por encima de Venezuela en OPS (.854), hits (56 por 55), carreras impulsadas (38 vs. 36) y en dobles (12 vs. 11) y tienen la misma cantidad de jonrones (9). Individualmente Kyle Schwarber es segundo en hits (8), Brice Turang es colíder en dobles (4) y para sorpresa de todos se ha destacado el joven Roman Anthony, que tiene dos jonrones y es el quinto mejor remolcador del torneo con 7 fletadas.

¿Qué bateadores de Estados Unidos no han enfrentado a Eduardo Rodríguez?

Hay un alto porcentaje de jugadores de la escuadra estadounidense que se ha cruzado con Eduardo Rodríguez en MLB. En total son 10 los que han tenido enfrentamientos contra el zurdo y entre todos le han conectado 24 jonrones. El joven jardinero Roman Anthony y el infielder Brice Turang están entre quienes nunca han tomado un turno contra el venezolano.

¿Cuáles son los números del lineup de Estados Unidos contra Eduardo Rodríguez?

“Aún espero que nuestra ofensiva estalle”, dijo Mark DeRosa tras el partido de semifinales contra República Dominicana. El estratega dirigirá en su segunda final del Clásico Mundial consecutiva y todavía no había anunciado el orden al bate de sus jugadores contra Venezuela, pero el lineup podría verse más o menos así:

Jugador Posición vs. Eduardo Rodríguez Bobby Witt Jr. Campocorto 12-4 Bryce Harper Primera base 12-3, 4 ponches Aaron Judge Jardinero derecho 33-5, un jonrón y 14 ponches Kyle Schwarber Bateador designado 8-0, 4 ponches Alex Bregman Tercera base 27-9, tres jonrones, 5 extrabases Roman Anthony Jardinero izquierdo -- Cal Raleigh Receptor 2-1 Brice Turang Segunda base -- Pete Crow-Armstrong Jardinero central 2-0

Importante: De los jugadores en la reserva Byron Buxton le ha conectado un hit en seis turnos y Gunnar Henderson está en blanco en dos oportunidades.

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