Los números de los jugadores del lineup de Italia contra el abridor de Venezuela Keider Montero

En medio de la celebración por el pase a las semifinales del Clásico Mundial de Béisbol con un triunfo ante Japón, el manager de Venezuela, Omar López, dejó saber que su abridor para buscar el pase a la final sería Keider Montero.

López ya había usado a Ranger Suárez y Emmanuel De Jesús contra los japoneses y sabía que Jesús Luzardo ya había decidido no unirse a la selección para la fase de campeonato. Montero era su opción más viable para enfrentar a Italia.

El joven lanzador derecho de 25 años de edad pertenece a la organización de Detroit Tigers, que anunció que comenzará la temporada de 2026 en las menores. Pero entre 2024 y 2025 ha aparecido en 39 juegos en MLB (28 de ellos como abridor), con efectividad de por vida de 4.57 y 149 ponches en 189.0 innings.

En esta edición del Clásico Mundial ya vio acción, pero no iniciando encuentros. Fue el respaldo de Yoendrys Gómez en el partido de primera ronda contra la escuadra de Nicaragua y lanzó 3.0 entradas en las que no permitió carreras y propinó dos ponches.

Keider Montero will start WBC semifinals for Team Venezuela against Team Italy. pic.twitter.com/olmx2O8FUD — Underdog MLB (@UnderdogMLB) March 15, 2026

¿Cómo le ha ido a los bateadores de Italia en el Clásico Mundial?

Sin grandes nombres, el equipo de Italia llega invicto a las semifinales por un buen trabajo colectivo del grupo que dirige el manager Francisco Cervelli. Son segundos - detrás de República Dominicana, ya eliminada del torneo - en OPS con .982 y en jonrones con 12. Tienen la tercera mayor cantidad de hits (48), la segunda en dobles (11) y son cuartos en carreras impulsadas con 36.

Más allá de esos números, Italia está jugando sin presión. No llegó como uno de los equipos favoritos a este torneo y ha derrotado a varias potencias de este deporte como Estados Unidos, México y Puerto Rico, y tiene en Dominic Canzone y Vinnie Pasquantino a sus referentes ofensivos.

¿Cuántos jugadores de Italia han enfrentado a Keider Montero?

Los jugadores de posición de la selección de Italia no tienen muchos años de experiencia en MLB y Keider Montero tampoco tiene una amplia trayectoria en las mayores. Por eso no sorprende ver que apenas cuatro jugadores de la escuadra europea (Canzone, Pasquantino, Jakob Marsee y Brayan Rocchio) hayan tenido enfrentamientos contra el derecho venezolano que pertenece a Detroit.

¿Cuáles son los números del lineup de Italia contra Keider Montero?

Cervelli ha probado variantes en sus alineaciones durante esta edición del Clásico y acaba de sumar al infielder nacido en Venezuela Brayan Rocchio. No ha anunciado oficialmente su lineup para semifinales, pero podría quedar así:

Jugador Posición vs. Keider Montero Sam Antonacci/Jon Berti Segunda base -- Vinnie Pasquantino Primera base 4-2, un jonrón, 3 impulsadas y una base por bolas Dominic Canzone Bateador designado 1-1 JJ D’Orazio Receptor -- Jakob Marsee Jardinero central 2-0 con un ponche Jac Caglianone Jardinero derecho -- Andrew Fischer Tercera base -- Brayan Rocchio Campocorto 2-0 Dante Nori Jardinero izquierdo --

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