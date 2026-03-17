Los números de los jugadores del lineup de Venezuela contra el abridor de Estados Unidos Nolan McLean

Tener a dos ganadores del Cy Young en la rotación finalmente no fue una garantía para el manager de Estados Unidos en el Clásico Mundial de Béisbol, Mark DeRosa, que tendrá que darle la responsabilidad de la salida en el partido por el campeonato contra Venezuela al novato Nolan McLean.

McLean es un derecho de 24 años de edad que pertenece a la organización de New York Mets y debutó en MLB en la temporada de 2025. Se unió a la selección estadounidense cuando ya había comenzado la fase de grupos porque tuvo síntomas de vértigo durante el Spring Training con los de Queens y estuvo bajo observación médica.

DeRosa le dio salida contra la escuadra de Italia y permitió tres carreras limpias con cuatro hits en tres innings de actuación. Cargó con la derrota, que es hasta ahora la única de su equipo en esta edición del torneo.

Nolan McLean will start the championship game for Team USA, per @BNightengale pic.twitter.com/NAiCRV09H7 — Talkin' Baseball (@TalkinBaseball_) March 16, 2026

Hay reportes de que el diestro tiene una limitación en su salida de hoy ante la peligrosa ofensiva de los venezolanos y se dice que hará entre 65 y 70 pitcheos, a pesar de que las reglas del Clásico le permiten llegar a 95 en esta instancia.

Con los Mets la temporada pasada tuvo ocho partidos al final de la ronda regular (todos como abridor del manager Carlos Mendoza) y dejó efectividad de 2.08, con 57 ponches y 16 boletos en 48.0 innings lanzados. Con tan poca experiencia en Grandes Ligas es natural que no haya tenido oportunidad de enfrentar a la mayoría de los bateadores del lineup de Venezuela en la final.

¿Cómo le ha ido a los bateadores de Venezuela en el Clásico Mundial?

Venezuela ha demostrado en sus últimos dos cotejos que su ofensiva se crece en momentos clave y que es capaz de producir cuando hay apremio y eso es lo que la hace más peligrosa. Colectivamente los sudamericanos son quintos en OPS con .804, cuartos en jonrones con 9, quintos en remolcadas con 36 y segundos en dobles con 11.

Individualmente Luis Arráez ha sido el gran referente de la selección; tiene dos jonrones, es colíder en dobles con 4, segundo en hits con 8 y tercero en remolcadas con 10, aunque quienes lo superan en este renglón (el coreano Bo Gyeong Moon y el dominicano Fernando Tatís Jr.) ya están fuera de carrera.

Maikel García comanda el departamento de hits con 10 y Ronald Acuña Jr. y Eugenio Suárez también han aportado dos cuadrangulares. Ezequiel Tovar aparece con el octavo mejor average de esta edición del torneo, con .462.

¿Qué jugadores de Venezuela se han enfrentado a Nolan McLean?

Apenas tres jugadores del lineup del manager Omar López han confrontado a McLean en su corto paso por las Grandes Ligas. Son Ronald Acuña Jr., Eugenio Suárez y Gleyber Torres. Todos podrían ser titulares en la final.

¿Cuáles son los números del lineup de Venezuela contra Nolan McLean?

Jugador Posición vs. Nolan McLean Ronald Acuña Jr. Jardinero derecho 3-1, jonrón, un ponche, .333 de average Maikel García Tercera base -- Luis Arráez Primera base -- Eugenio Suárez Bateador designado 2-0, un ponche Ezequiel Tovar Campocorto -- Gleyber Torres Segunda base 3-0, 2 ponches Wilyer Abreu Jardinero izquierdo -- Salvador Pérez Receptor -- Jackson Chourio Jardinero central --

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