¿Quién será el abridor del Team USA para la final del Clásico Mundial de Béisbol 2026?

Estados Unidos ya tiene un boleto a la final del Clásico Mundial de Béisbol, tras vencer en un apretado compromiso de semifinales a República Dominicana 2 carreras por 1, con una labor extraordinaria de su abridor, Paul Skenes.

Aunque lo ideal para el equipo estadounidense hubiera sido tener al Cy Young de la Liga Americana, Tarik Skubal, para la final, el lanzador zurdo se despidió del equipo después de la primera ronda del evento, para reincorporarse a los Detroit Tigers.

Esto hizo que el manager del equipo, Mark DeRosa, buscara alternativas y el elegido para la final será el lanzador derecho de los New York Mets, Nolan McLean, de 24 años de edad.

Nolan McLean tiene apenas un año de experiencia en las Grandes Ligas, después de debutar con los Mets en 2025. Dejó buenas sensaciones, con 2.06 de efectividad en 48.0 entradas, con 57 ponches y 16 boletos.

McLean no tuvo una buena actuación en la primera fase del Clásico y su efectividad de 9.00 lo deja en evidencia. Actuó en 3.0 innings, permitió 3 carreras producto de dos cuadrangulares, en el compromiso ante Italia, en la sorpresiva derrota del Team USA en la primera fase.

Sin embargo, el lanzador puede mantenerse constantemente cerca de las 100 millas por hora en su recta y, aunque tiene solo 8 aperturas de experiencia en la MLB, el derecho está preparado para el reto de una final.

"Estoy hecho para esto", dijo McLean a MLB.com, después de la victoria contra República Dominicana. "He estado esperando toda mi vida por algo como esto".

Estados Unidos espera al vencedor de la semifinal entre Venezuela e Italia para conocer al rival de este martes. Si McLean tiene una buena actuación y el relevo largo puede mantener el juego arriba hasta el séptimo episodio, el bullpen del Team USA luce preparado para confirmar la victoria.

Mark DeRosa ha trabajado con David Bednar en el séptimo, Garrett Whitlock en el octavo y Mason Miller en el noveno. Ese fue el plato que le sirvieron a República Dominicana, la mejor ofensiva del torneo, y terminaron con una victoria 2-1.

Estados Unidos tiene la ventaja de que no han tenido juegos consecutivos en el torneo. El ganador entre Italia y Venezuela sí tendrá que jugar en días seguidos.

"El calendario se configuró bien para nosotros esta vez, muchísimo mejor [que en 2023]", dijo DeRosa. "Jugamos tres seguidos la última vez, y eso desgastó nuestro bullpen".

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