Los números de los jugadores del lineup de Venezuela contra el abridor de Italia Michael Lorenzen

Durante todo el torneo, el manager de Italia Francisco Cervelli se reservó el anuncio de su abridor hasta poco antes del comienzo de cada partido. La estrategia le funcionó y la escuadra europea consiguió meterse a las semifinales del Clásico Mundial por primera vez en su historia.

Italia, que llega invicta a esta instancia, le ha ganado en la edición de 2026 a equipos potencia como Estados Unidos, México y Puerto Rico. Por el pase a la final tendrá que enfrentarse con Venezuela, que tiene un lineup lleno de estrellas de Grandes Ligas como el MVP Ronald Acuña Jr. y que llega inspirado tras eliminar a los campeones vigentes de Japón.

Pero para este duelo, Cervelli ya no tuvo misterios y designó a Michael Lorenzen como su lanzador de inicio. El derecho de 34 años de edad fue All Star y pertenece a la organización de Colorado Rockies, con la que jugará su temporada número 12 en MLB.

It'll be Keider Montero vs. Michael Lorenzen in the semifinals for Venezuela-Italy pic.twitter.com/4GEvR1KeBo — Talkin' Baseball (@TalkinBaseball_) March 15, 2026

Aunque no tiene números deslumbrantes en su paso por las mayores (muestra efectividad de por vida de 4.08 en 395 juegos, 119 como abridor, y 826 ponches en 996.0 innings lanzados con Cincinnati, Kansas City, Texas, Angels, Detroit y Philadelphia) llega avalado por su extraordinaria salida ante la poderosa alineación de Estados Unidos, a la que dejó en blanco por 4.2 entradas en la primera ronda.

La ofensiva de Venezuela acaba de derrotar al MVP de la Serie Mundial de 2025, el japonés Yoshinobu Yamamoto, y todos se preguntan qué podrá hacer ante Lorenzen.

¿Cómo le ha ido a los bateadores de Venezuela en el Clásico Mundial 2026?

Después de su partido de cuartos de final contra Japón el sábado, la selección de Venezuela aparece en sexto lugar del torneo con OPS colectivo de .836 y es quinta en average con .276. Tiene la cuarta mayor cantidad de jonrones con 8 y colideran el departamento de dobles con 11 junto a Estados Unidos e Italia. Además, es quinta en carreras impulsadas con 32.

En la alineación del manager Omar López aparecen dos jugadores con 2 jonrones: Luis Arráez y Ronald Acuña Jr.

Arráez tiene la segunda mayor cantidad de remolcadas con 9 y Maikel García es líder con 8 hits.

¿Qué jugadores de Venezuela no han enfrentado a Michael Lorenzen?

En la plantilla de jugadores de posición de la escuadra de Venezuela el único que no ha tomado turnos contra el veterano Michael Lorenzen es Javier Sanoja, el utility de Miami Marlins.

¿Cuáles son los números del lineup de Venezuela contra Michael Lorenzen?

El manager Omar López no ha revelado su lineup para las semifinales contra la escuadra de Italia. Si decide poner en el terreno al mismo equipo que derrotó a Japón, estas son las estadísticas contra Lorenzen.

Jugador Posición vs. Lorenzen Ronald Acuña Jr. Jardinero derecho 9-3, un jonrón, dos impulsadas, 3 bases por bolas, .333 de average Maikel García Tercera base 10-4, un boleto, un ponche, .400 de average Luis Arráez Primera base 8-3, una impulsada, un ponche, .375 de average Eugenio Suárez Bateador designado 11-2, 3 boletos, 4 ponches, 2 carreras impulsadas, .182 de average Ezequiel Tovar Campocorto 2-1, un ponche, .500 de average Gleyber Torres Segunda base 3-0, .000 de average Wilyer Abreu Jardinero izquierdo 3-0, .000 de average Salvador Pérez Receptor 12-2, un jonrón, una impulsada, .167 de average Jackson Chourio Jardinero central 5-2, un ponche, 400 de average

Importante: En la reserva estarían los hermanos Contreras (Willson batea para .294 con 2 dobles, 2 jonrones y 4 impulsadas, mientras que William tiene un doble en cuatro turnos contra el diestro) y Andrés Giménez (sin hits en 11 turnos).

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