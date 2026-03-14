Los números de los jugadores del lineup de Venezuela contra el abridor de Japón Yoshinobu Yamamoto

La selección de Venezuela ha llegado a cada una de las ediciones del Clásico Mundial de Béisbol con sus grandes figuras de MLB y entre los equipos favoritos a meterse en las instancias finales del torneo. En 2026 no ha sido la excepción, pero para poder pasar a semifinales tendrá que sortear un duro obstáculo.

Tras perder el liderato del grupo con República Dominicana, los venezolanos no pudieron evitar el enfrentamiento contra Japón, que tiene en sus filas a Shohei Ohtani y que están defendiendo su corona de 2023, buscando su cuarto título en seis ediciones del Clásico.

El de Ohtani no es el único gran nombre de la escuadra asiática. El manager Hirokazu Ibata confirmó durante las prácticas del jueves en el loanDepot park de Miami que Yoshinobu Yamamoto será su abridor en el partido que da el pase a las semifinales.

Yoshinobu Yamamoto and Ranger Suarez are expected to start the Japan vs. Venezuela quarterfinal on Saturday pic.twitter.com/sg64TpHq8M — Talkin' Baseball (@TalkinBaseball_) March 12, 2026

Yamamoto es el as de Los Angeles Dodgers y viene de ser el MVP de la Serie Mundial de 2025. El manager Ibata aseguró que el derecho no tendrá limitaciones, más allá de la cantidad de lanzamientos establecida en las reglas del torneo para esta instancia (80 pitcheos en cuartos de final).

“De verdad no... no hay límite”, dijo Ibata al portal de MLB.com. “Pero creo que simplemente va a ir a fondo desde el principio. Por supuesto, quiero que pueda lanzar tanto como pueda”.

Yamamoto fue el abridor del primer partido de Japón en esta edición del Clásico. En esa salida en Tokio contra la escuadra de China Taipéi no permitió ni hits ni carreras en 2.2 innings de actuación, retiró a dos rivales por la vía del ponche y otorgó tres bases por bolas.

¿Cómo le ha ido a los bateadores de Venezuela en el Clásico Mundial 2026?

Es verdad que en los papeles Japón luce superior, pero no se puede desestimar a la ofensiva venezolana, que tiene al tercer mejor remolcador en lo que va de este torneo (Luis Arráez, con 9) y a dos bateadores en el top 10 del departamento de average (el propio Arráez con .500 y Ezequiel Tovar con .600).

Colectivamente, Venezuela es sexto en OPS colectivo en el Clásico Mundial de 2026 (.809), séptimo en remolcadas con 25, quinto en dobles con 7 y octavo en jonrones con 5. En sus filas tiene al MVP Ronald Acuña Jr., a Salvador Pérez, que viene de dar 30 jonrones y remolcar 100 carreras en MLB, y a Eugenio Suárez, que consiguió su segunda temporada de 49 cuadrangulares.

¿Qué jugadores de Venezuela no han enfrentado a Yamamoto?

Son cuatro los bateadores venezolano que todavía no se han tenido que medir con Yoshinobu Yamamoto: Ronald Acuña Jr., Salvador Pérez, Wilyer Abreu y el utility Javier Sanoja. Maikel García sólo ha tomado un turno contra el japonés y William Contreras le sacó un boleto la única vez que lo enfrentó.

Los números del lineup de Venezuela contra Yoshinobu Yamamoto

No a todos les ha ido igual contra Yamamoto, que muestra dominio sobre la mayoría de los bateadores venezolanos. Aunque el manager Omar López no ha hecho oficial su lineup para este duelo contra Japón, el panorama es más o menos así:

Jugador Posición Vs. Yamamoto Ronald Acuña Jr. Jardinero derecho -- Maikel García Tercera base De 1-0, .000 de average Luis Arráez Primera base De 10-2, .200 de average con un ponche Eugenio Suárez Bateador designado De 7-1, 2 ponches, .143 de average Ezequiel Tovar Campocorto De 10-7, .500 de average, 2 jonrones, un doble y 2 impulsadas Wilyer Abreu Jardinero izquierdo -- Salvador Pérez Receptor -- Jackson Chourio Jardinero central De 5-1, jonrón, una impulsada, .200 de average Andrés Giménez Segunda base De 6-0 con un ponche

Más contenido del Clásico Mundial de Beisbol