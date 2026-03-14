¿Cuál sería el rival de Venezuela en semifinales del Clásico Mundial si vencen a Japón?

La selección de Venezuela sabe que le aguarda un partido complicado ante Japón, el equipo que defiende el título de 2023 y que ha ganado tres de cinco ediciones, en los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol.

Pero en el seno del equipo vinotinto hay confianza. Saldrán con su mejor abridor, tienen a Luis Arráez encendido (batea para .500 con cuatro dobles, dos jonrones y nueve impulsadas) y aunque cayeron ante República Dominicana, le dieron pelea a un equipo que marcha invicto.

"Japón tiene un buen equipo, pero nosotros también lo tenemos. El sábado debemos echar el resto y tener un buen juego", dijo Ronald Acuña Jr.

Con el as de Los Angeles Dodgers Yoshinobu Yamamoto sobre la lomita como abridor y Shohei Ohtani en el rol de bateador designado, los venezolanos saben que tendrán que batallar por el pase a las semifinales, pero lo creen posible. Si las cosas salen como Omar López y su grupo esperan, ya está definido quiénes pueden ser sus próximos rivales.

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Imágenes 📷 momentos durante la práctica realizada hoy en el Loan Depot Park de Miami 🏟️🔥⚾️



¡Seguimos calentando motores para los cuartos de final! 🔥🇻🇪⚾️



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¿Cuál sería su próximo rival?

SI Venezuela derrota a Japón en cuartos de final tendrá que jugar las semifinales contra el vencedor del choque entre Puerto Rico e Italia, un partido que se disputará a primera hora de este sábado.

A ambos los conoce bien. Contra los italianos se han medido tres veces y en todas ha ganado (6-0 en 2006, 11-10 en extrainnings en 2017 y 4-3 en un juego de desempate en 2017). A Puerto Rico lo ha visto más veces, con seis enfrentamientos, y un balance de 3-3. Los boricuas se impusieron tres veces seguidas en 2013 y 2017, mientras que Venezuela ganó las dos primeras confrontaciones en 2006 y 2009, y también la más reciente, en 2023, por 9-6.

Si Venezuela avanza a semifinales y la escuadra sale victoriosa ante Puerto Rico o Italia, tendrá que pelear por el título contra el ganador entre Estados Unidos y República Dominicana. En ambos casos tiene récord negativo: los dominicanos los han derrotado en cinco de seis juegos y los estadounidenses tienen ventaja de 3-2.

¿Venezuela ha alcanzado las semifinales antes?

En la edición anterior se quedaron muy cerca de avanzar a semifinales, pero el jonrón de Trea Turner acabó con el sueño. Ya alcanzaron una vez esa instancia, en 2009, cuando dirigidos por Luis Sojo cayeron por 10-2 ante el equipo de Corea del Sur. Esa es, hasta ahora, la mejor figuración que ha tenido Venezuela en la historia del Clásico Mundial de Béisbol.

¿Cuánto dinero ganaría Venezuela en el Clásico Mundial?

Si Venezuela alcanza las semifinales del torneo, se ganarían $1.250.000. La cifra se suma a las ganancias obtenidas por las rondas anteriores y le daría una bolsa de 3.5 millones de dólares acumulados.

De conseguir el pase a la final sumaría otros $1.250.000 y el acumulado alcanzaría los 4.5 millones de dólares. Si son campeones, recibirían 2.5 millones de dólares, y el premio total de todas las rondas sería de $7.500.000.

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