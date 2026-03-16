Los números de los jugadores del lineup de Venezuela contra el abridor de Italia Aaron Nola

Varios reportes señalan que el manager de Italia Francisco Cervelli, cambió su plan estratégico y decidió que el abridor contra Venezuela en las semifinales del Clásico Mundial de Béisbol será Aaron Nola en lugar de Michael Lorenzen.

El derecho de 32 años de edad pertenece a Philadelphia Phillies y con ellos jugará en 2026 su temporada número 12 en MLB. Tiene efectividad de por vida de 3.83, 109 triunfos y 1.876 ponches por 449 boletos en 1715.2 innings lanzados. La campaña pasada no fue la mejor en su carrera (6.05 de efectividad, balance de 5-10 en 17 aperturas), pero es un All Star que ha estado tres veces en el top 10 de la votación para el Cy Young.

Nola lanzó el miércoles pasado en el duelo contra México para cerrar el Grupo B, y consiguió cinco ponches en una actuación de cinco innings en blanco en los que permitió cuatro hits. Muchos de los bateadores de la alineación del manager Omar López lo conocen y quien más experiencia tiene enfrentándolo es el MVP de la Liga Nacional en 2023, Ronald Acuña Jr.

Aaron Nola is starting for Italy tonight in its WBC semifinal game against Venezuela, sources tell ESPN. A change in plans, pivoting from Michael Lorenzen, who would go in a potential final against Team USA -- which he beat in pool play. @DanielAlvarezEE was first on the news. — Jeff Passan (@JeffPassan) March 16, 2026

¿Cómo le ha ido a los bateadores de Venezuela en el Clásico Mundial?

Después de su partido de cuartos de final contra Japón del sábado, la selección de Venezuela aparece en sexto lugar del torneo con OPS colectivo de .836 y es quinta en average con .276. Tiene la cuarta mayor cantidad de jonrones con 8 y colideran el departamento de dobles con 11 junto a Estados Unidos e Italia. Además, es quinta en carreras impulsadas con 32.

En la alineación del manager Omar López aparecen dos jugadores con 2 jonrones: Luis Arráez y Ronald Acuña Jr. Arráez, que ha sido tres veces campeón bate en MLB, tiene la segunda mayor cantidad de remolcadas del torneo con 9 y Maikel García es líder con 8 hits.

¿Qué jugadores de Venezuela no se han enfrentado a Aaron Nola?

Hay dos jugadores de la escuadra venezolana que todavía no han tenido oportunidad de medirse con Aaron Nola en las Grandes Ligas. Uno de ellos es el jardinero de Boston Red Sox, Wilyer Abreu, autor del jonrón que le dio el triunfo a Venezuela sobre Japón. El otro es el utility de Miami Marlins, Javier Sanoja.

¿Cuáles son los números del lineup de Venezuela contra Aaron Nola?

El cambio de estrategia de Francisco Cervelli puede que lleve al manager de Venezuela, Omar López, a reconfigurar su plan ofensivo para el juego de semifinal. Pero si mantiene la alineación que tuvo ante Japón, podría verse así:

Jugador Posición vs. Aaron Nola Ronald Acuña Jr. Jardinero derecho 52-16, cuatro jonrones, 5 dobles, 7 boletos, 13 ponches, .308 de average Maikel García Tercera base 6-2, .333 de average Luis Arráez Primera base 12-3, un doble, un triple, .250 de average Eugenio Suárez Bateador designado 24-7, un jonrón, 6 ponches, .292 de average Ezequiel Tovar Campocorto 9-1, 6 ponches, .111 de average Gleyber Torres Segunda base 15-2, 7 ponches, .133 de average Wilyer Abreu Jardinero izquierdo -- Salvador Pérez Receptor 8-2, un jonrón, 2 ponches, .250 de average Jackson Chourio Jardinero central 5-0, 3 ponches, .000 de average

Hay un elemento que puede motivar cambios en esta alineación y es el hecho de que el infielder Andrés Giménez tiene de 6-2 contra Nola con un cuadrangular, un boleto y tres ponches, para average de .333. Los hermanos Contreras también tienen historial contra el abridor de Italia: William le batea de 29-8 con un jonrón y dos dobles, 11 ponches y .276 de promedio, mientras que Willson va de 23-6, un doble, 2 boletos, 6 ponches y .261 de average.

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