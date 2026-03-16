Los números de los jugadores del lineup de Venezuela contra el abridor de Italia Aaron Nola
Varios reportes señalan que el manager de Italia Francisco Cervelli, cambió su plan estratégico y decidió que el abridor contra Venezuela en las semifinales del Clásico Mundial de Béisbol será Aaron Nola en lugar de Michael Lorenzen.
El derecho de 32 años de edad pertenece a Philadelphia Phillies y con ellos jugará en 2026 su temporada número 12 en MLB. Tiene efectividad de por vida de 3.83, 109 triunfos y 1.876 ponches por 449 boletos en 1715.2 innings lanzados. La campaña pasada no fue la mejor en su carrera (6.05 de efectividad, balance de 5-10 en 17 aperturas), pero es un All Star que ha estado tres veces en el top 10 de la votación para el Cy Young.
Nola lanzó el miércoles pasado en el duelo contra México para cerrar el Grupo B, y consiguió cinco ponches en una actuación de cinco innings en blanco en los que permitió cuatro hits. Muchos de los bateadores de la alineación del manager Omar López lo conocen y quien más experiencia tiene enfrentándolo es el MVP de la Liga Nacional en 2023, Ronald Acuña Jr.
¿Cómo le ha ido a los bateadores de Venezuela en el Clásico Mundial?
Después de su partido de cuartos de final contra Japón del sábado, la selección de Venezuela aparece en sexto lugar del torneo con OPS colectivo de .836 y es quinta en average con .276. Tiene la cuarta mayor cantidad de jonrones con 8 y colideran el departamento de dobles con 11 junto a Estados Unidos e Italia. Además, es quinta en carreras impulsadas con 32.
En la alineación del manager Omar López aparecen dos jugadores con 2 jonrones: Luis Arráez y Ronald Acuña Jr. Arráez, que ha sido tres veces campeón bate en MLB, tiene la segunda mayor cantidad de remolcadas del torneo con 9 y Maikel García es líder con 8 hits.
¿Qué jugadores de Venezuela no se han enfrentado a Aaron Nola?
Hay dos jugadores de la escuadra venezolana que todavía no han tenido oportunidad de medirse con Aaron Nola en las Grandes Ligas. Uno de ellos es el jardinero de Boston Red Sox, Wilyer Abreu, autor del jonrón que le dio el triunfo a Venezuela sobre Japón. El otro es el utility de Miami Marlins, Javier Sanoja.
¿Cuáles son los números del lineup de Venezuela contra Aaron Nola?
El cambio de estrategia de Francisco Cervelli puede que lleve al manager de Venezuela, Omar López, a reconfigurar su plan ofensivo para el juego de semifinal. Pero si mantiene la alineación que tuvo ante Japón, podría verse así:
Jugador
Posición
vs. Aaron Nola
Ronald Acuña Jr.
Jardinero derecho
52-16, cuatro jonrones, 5 dobles, 7 boletos, 13 ponches, .308 de average
Maikel García
Tercera base
6-2, .333 de average
Luis Arráez
Primera base
12-3, un doble, un triple, .250 de average
Eugenio Suárez
Bateador designado
24-7, un jonrón, 6 ponches, .292 de average
Ezequiel Tovar
Campocorto
9-1, 6 ponches, .111 de average
Gleyber Torres
Segunda base
15-2, 7 ponches, .133 de average
Wilyer Abreu
Jardinero izquierdo
--
Salvador Pérez
Receptor
8-2, un jonrón, 2 ponches, .250 de average
Jackson Chourio
Jardinero central
5-0, 3 ponches, .000 de average
Hay un elemento que puede motivar cambios en esta alineación y es el hecho de que el infielder Andrés Giménez tiene de 6-2 contra Nola con un cuadrangular, un boleto y tres ponches, para average de .333. Los hermanos Contreras también tienen historial contra el abridor de Italia: William le batea de 29-8 con un jonrón y dos dobles, 11 ponches y .276 de promedio, mientras que Willson va de 23-6, un doble, 2 boletos, 6 ponches y .261 de average.
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Periodista venezolana especializada en la fuente deportiva con más de 20 años de experiencia en medios escritos y cobertura de LVBP, Copa América, Juegos Panamericanos, Juegos Olímpicos, entre otros eventos.