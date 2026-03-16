Francisco Cervelli cambia su estrategia y anuncia a Aaron Nola como su abridor contra Venezuela

La selección de Italia que jugará las semifinales del Clásico Mundial de Béisbol de 2026 ante la favorita Venezuela quiere seguir haciendo historia, y a horas antes del partido el manager Francisco Cervelli cambió su estrategia y designó al experimentado Aaron Nola como su abridor de este lunes, en detrimento de Michael Lorenzen.

Cervelli apelará a Nola para limitar a la toletería venezolana, una de las más fuertes del torneo y que quiere avanzar a su primera final de su historia; en la que ya espera Estados Unidos.

Nola viene de dejar récord de 5-10 con 6.01 de efectividad, 97 ponches, 28 boletos, 4.58 de FIP y 1.346 de WHIP en 17 aperturas y 94.1 entradas de labor con los Philadelphia Phillies.

El derecho de 32 años de edad tiene 11 años de experiencia en las Grandes Ligas, sumando votos al Cy Young de la Liga Nacional en cuatro temporadas, al MVP en la campaña de 2018 y siendo invitado a un Juego de Estrellas.

En su única apertura del Clásico Mundial lanzó 5 innings en blanco con 5 ponches y un boleto, manteniendo su efectividad inmaculada.

Cambio de planes en Italia: Aaron Nola será el abridor contra Venezuela, no Michael Lorenzen.



Es un movimiento meramente estratégico por parte de Francisco Cervelli. https://t.co/tPRNMqVyt4 — Daniel Álvarez-Montes (@DanielAlvarezEE) March 16, 2026

Lorenzen, por su parte, también tiene una sola apertura en lo que va de Clásico Mundial ante Estados Unidos, trabajando 4.2 episodios de labor sin permitir carreras, ponchando a dos y dando un solo boleto. Pese a su gran labor ante los finalistas de la justa, Cervelli optó por el currículum de Nola, teniendo al lanzador de los Colorado Rockies en el bullpen atento a cualquier eventualidad en el loanDepot park de Miami.

“Una locura. Están pasando muchas cosas ahora mismo”, dijo Cervelli a MLB.com tras su paso a las semifinales. “El béisbol es lo que está hablando mucha gente ahora mismo. Ellos sienten que estamos representando la cultura aquí, y que estamos poniendo la bandera en el mapa. La gente está hablando, en los cafés, o tomando su vino… todas esas conversaciones se tratan de béisbol ahora”.

“Tenemos que seguir haciendo esto, causando un impacto. Eso es lo que buscábamos, hacer algo de ruido. Y los muchachos han hecho ruido. Ha sido increíble”.

¿Quién será el abridor de Venezuela ante Italia?

Venezuela contará con el abridor de los Detroit Tigers, Keider Montero, para el duelo ante los europeos, que se mantienen invictos en el Clásico Mundial tras haber derrotado a Puerto Rico en los cuartos de final.

Venezuela acaba de dejar en el camino a los actuales monarcas de la competición, Japón, por lo que el ánimo está por las nubes. Después de la faena de Ranger Suárez, ahora le tocará a Montero dar la cara en un partido que puede ser histórico para el combinado venezolano.

El derecho, de 25 años de edad, viene de dejar marca de 5-3 con 4.37 de efectividad, 72 ponches, 31 boletos, 4.93 de FIP y 1.390 de WHIP en 90.2 entradas trabajadas con los Tigers en las Grandes Ligas en 2025. De sus 20 presentaciones, 12 fueron como abridor. A su vez, en Triple A tuvo registro de 4-4 con 5.91 de promedio de carreras limpias permitidas, 43 ponches y 15 pasaportes en 42.2 entradas de trabajo.

Montero trabajó tres innings en blanco en su única salida del Clásico Mundial de 2026 ante Nicaragua, permitiendo tres hits y ponchando a dos contrarios.

Más contenido del Clásico Mundial de Beisbol