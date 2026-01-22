Sports Illustrated Fútbol

Todos los números retirados de los Boston Red Sox

Un total de 11 dorsales no se pueden usar más dentro de la escuadra que hace vida en el Fenway Park
John Griswold|
Tanto David Ortiz como Pedro Martínez tienen sus números retirados con los Boston Red Sox
Tanto David Ortiz como Pedro Martínez tienen sus números retirados con los Boston Red Sox | Maddie Meyer/GettyImages

Los Boston Red Sox son una de las franquicias más históricas y emblemáticas de MLB, aunado a protagonizar junto con los New York Yankees la rivalidad por excelencia del deporte estadounidense.

Fundada en 1901, la novena de Nueva Inglaterra es miembro fundadora de la Liga Americana y ha construido una identidad marcada por la pasión de su afición, el mítico Fenway Park y una tradición que combina épocas de gloria con largas sequías de éxito y resurgimientos memorables.

David Ortiz tiene retirado su número 34 con los Boston Red Sox
El 34 de David Ortiz está retirado por los Red Sox | Jared Wickerham/GettyImages

De hecho, los Red Sox han contado con algunas de las mayores estrellas del béisbol, al punto que decidieron, desde hace décadas, honrar semejante legado retirando el número de sus mejores exponentes, una vez fuera de la actividad.

Realizando el primer acto de este calibre en 1984 y haciéndolo por última ocasión, de momento, en 2017, Boston ha rendido homenaje a 10 de sus ex figuras, igual que a una leyenda de MLB a petición del propio organismo, sacando sus uniformes de la acción y colgándolos en el museo vitalicio del club y en un sector exclusivo del Fenway Park.

¿Cuál fue el primer número retirado por los Red Sox?

Los primeros dos números retirados por los Medias Rojas se dieron el mismo año, en 1984, y pertenecieron a Joe Cronin (4) y a Ted Williams (9), en ese mismo orden.

Cronin se convirtió en la cara de la organización bostoniana entre mediados de los 30's e inicios de los 40's, siendo reemplazado en rol de referente precisamente por un Williams quien es considerado uno de los mejores bateadores de todos los tiempos en Grandes Ligas, y que no conoció un uniforme distinto al patirrojo a lo largo de sus 19 ejercicios.

¿Sólo retiraron el número de jugadores?

Aunque la mayoría de los dígitos retirados pertenecen a sus antiguos peloteros, la novena de Massachusetts también ha honrado a figuras de otras organizaciones, tal es el caso del 42 de Jackie Robinson, en una petición de MLB concretada en 1997, gracias al impacto extradeportivo y social del primero.

De igual forma, los bostonianos inmortalizaron la indumentaria de algunos managers, como el propio Joe Cronin y Johnny Pesky (6); en ambos casos, siendo primero jugador y luego estratega.

¿Cuáles son los números retirados de los Boston Red Sox?

Además de Cronin, Pesky y Ted Williams, ocho antiguos jugadores tienen su camiseta retirada dentro de la entidad de Nueva Inglaterra, resaltando Carl Yastrzemski (8), Carlton Fisk (27) y los dominicanos Pedro Martínez (45) y David Ortíz (34).

Cada uno de estos uniformes representa una etapa distinta en la historia de los Red Sox y simboliza la excelencia, el liderazgo y la conexión eterna entre la organización y sus leyendas.

Número

Nombre

Posición

Fecha

1

Bobby Doerr

Segunda base

21 de mayo de 1988

4

Joe Cronin

Campocorto / Manager

24 de mayo de 1984

6

Johnny Pesky *

Infielder / Manager

28 de septiembre de 2008

8

Carl Yastrzemski

Jardinero

6 de agosto de 1989

9

Ted Williams

Jardinero

29 de mayo de 1984

14

Jim Rice

Jardinero

28 de julio de 2009

26

Wade Boggs

Tercera base

26 de mayo de 2016

27

Carlton Fisk

Receptor

4 de septiembre de 2000

34

David Ortiz

Bateador designado

23 de junio de 2017

42

Jackie Robinson (no jugó en el equipo)

Utility

15 de abril de 1997 (retirado oficialmente por MLB)

45

Pedro Martínez

Lanzador

28 de julio de 2015

* Es el único de este grupo que no está en el Salón de la Fama de Cooperstown

John Griswold
JOHN GRISWOLD

Periodista, editor y redactor deportivo con 20 años de experiencia trabajando en la profesión a través de diferentes plataformas para varios medios, aunado a cubrir distintos eventos a nivel internacional en países como Venezuela, Estados Unidos, Canadá, México, Puerto Rico y España. Apasionado del fútbol, baloncesto, béisbol y tenis, sin dejar a un lado la F1, el boxeo y la UFC. En definitiva, tener la oportunidad de combinar la comunicación, bien sea informando u opinando, con el deporte, es un auténtico privilegio.

