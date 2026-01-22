Todos los números retirados de los Boston Red Sox

Los Boston Red Sox son una de las franquicias más históricas y emblemáticas de MLB, aunado a protagonizar junto con los New York Yankees la rivalidad por excelencia del deporte estadounidense.

Fundada en 1901, la novena de Nueva Inglaterra es miembro fundadora de la Liga Americana y ha construido una identidad marcada por la pasión de su afición, el mítico Fenway Park y una tradición que combina épocas de gloria con largas sequías de éxito y resurgimientos memorables.

El 34 de David Ortiz está retirado por los Red Sox | Jared Wickerham/GettyImages

De hecho, los Red Sox han contado con algunas de las mayores estrellas del béisbol, al punto que decidieron, desde hace décadas, honrar semejante legado retirando el número de sus mejores exponentes, una vez fuera de la actividad.

Realizando el primer acto de este calibre en 1984 y haciéndolo por última ocasión, de momento, en 2017, Boston ha rendido homenaje a 10 de sus ex figuras, igual que a una leyenda de MLB a petición del propio organismo, sacando sus uniformes de la acción y colgándolos en el museo vitalicio del club y en un sector exclusivo del Fenway Park.

¿Cuál fue el primer número retirado por los Red Sox?

Los primeros dos números retirados por los Medias Rojas se dieron el mismo año, en 1984, y pertenecieron a Joe Cronin (4) y a Ted Williams (9), en ese mismo orden.

Cronin se convirtió en la cara de la organización bostoniana entre mediados de los 30's e inicios de los 40's, siendo reemplazado en rol de referente precisamente por un Williams quien es considerado uno de los mejores bateadores de todos los tiempos en Grandes Ligas, y que no conoció un uniforme distinto al patirrojo a lo largo de sus 19 ejercicios.

¿Sólo retiraron el número de jugadores?

Aunque la mayoría de los dígitos retirados pertenecen a sus antiguos peloteros, la novena de Massachusetts también ha honrado a figuras de otras organizaciones, tal es el caso del 42 de Jackie Robinson, en una petición de MLB concretada en 1997, gracias al impacto extradeportivo y social del primero.

De igual forma, los bostonianos inmortalizaron la indumentaria de algunos managers, como el propio Joe Cronin y Johnny Pesky (6); en ambos casos, siendo primero jugador y luego estratega.

¿Cuáles son los números retirados de los Boston Red Sox?

Además de Cronin, Pesky y Ted Williams, ocho antiguos jugadores tienen su camiseta retirada dentro de la entidad de Nueva Inglaterra, resaltando Carl Yastrzemski (8), Carlton Fisk (27) y los dominicanos Pedro Martínez (45) y David Ortíz (34).

Cada uno de estos uniformes representa una etapa distinta en la historia de los Red Sox y simboliza la excelencia, el liderazgo y la conexión eterna entre la organización y sus leyendas.

Número Nombre Posición Fecha 1 Bobby Doerr Segunda base 21 de mayo de 1988 4 Joe Cronin Campocorto / Manager 24 de mayo de 1984 6 Johnny Pesky * Infielder / Manager 28 de septiembre de 2008 8 Carl Yastrzemski Jardinero 6 de agosto de 1989 9 Ted Williams Jardinero 29 de mayo de 1984 14 Jim Rice Jardinero 28 de julio de 2009 26 Wade Boggs Tercera base 26 de mayo de 2016 27 Carlton Fisk Receptor 4 de septiembre de 2000 34 David Ortiz Bateador designado 23 de junio de 2017 42 Jackie Robinson (no jugó en el equipo) Utility 15 de abril de 1997 (retirado oficialmente por MLB) 45 Pedro Martínez Lanzador 28 de julio de 2015

* Es el único de este grupo que no está en el Salón de la Fama de Cooperstown

