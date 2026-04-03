La oferta de cambio que podrían enviar los Dodgers a Marlins por Sandy Alcántara

Sandy Alcántara es quizás el lanzador de toda la Liga Nacional que menos probabilidades tiene de terminar la temporada con el equipo en el que comenzó. Con su condición de lanzador estelar en los Miami Marlins, el equipo puede obtener jugadores para el futuro en un cambio con otra organización.

Hasta ahora, son varios los equipos que han mostrado interés en Alcántara, pero los Dodgers se han unido recientemente a las conversaciones por el derecho, ex ganador del Cy Young y uno de los brazos más potentes de la liga.

Alcántara vive un inicio de campaña que ha hecho recordar a aquel lanzador que ganó el Cy Young en la temporada 2022. En 16 entradas lanzadas, el dominicano ha permitido apenas una carrera limpia.

De hecho, Alcántara ya lanzó un completo por la vía del blanqueo contra los Chicago White Sox el pasado miércoles, demostrando que las dolencias han quedado en el pasado y que tiene comando sobre sus lanzamientos.

Los Marlins han comenzado bien la temporada, con récord de 5-1, alargando el buen momento con el que terminaron la ronda regular pasada. Sin embargo, quizás con el andar de la temporada el ritmo baje y se queden nuevamente fuera de la postemporada.

Blake Snell y Gavin Stone, lanzadores abridores estelares de los Dodgers, se encuentran en la lista de lesionados. Esa es razón suficiente para buscar un cambio que involucre a Alcántara.

¿Cuál es el cambio que ofrecerían los Dodgers a los Marlins por Alcántara?

En varios reportes se habla de que los Marlins podrían recibir material para el futuro en un cambio con los Dodgers. FanSided reportó que el prospecto cotizado Mike Sirota, el relevista River Ryan, y el lanzador zurdo Zach Root podrían estar involucrados en la transacción.

Sirota es uno de los mejores prospectos de la divisa y está cerca del nivel de Grandes Ligas. Ryan viene de una cirugía Tommy John, pero debería estar cerca de recuperar su salud total en un futuro no muy lejano, y Root puede ser un abridor en los Marlins.

Sin embargo, con un inicio de temporada de 5-1, los Marlins no deberían desprenderse de su mejor abridor. Ya dejaron ir a Edward Cabrera, quien ahora está con los Cubs, así que no sería una buena decisión desprenderse de Alcántara.

No obstante, si la transacción se da, sería un gran paso para los Dodgers en su intención de conseguir el tricampeonato.

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