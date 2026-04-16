¿Que Ohtani no haya bateado durante su apertura ante Mets termina su racha histórica de juegos embasándose?

Si en Los Angeles Dodgers tenían alguna preocupación por el golpe en el hombro que sufrió Shohei Ohtani el lunes pasado, de seguro se tranquilizaron viendo al japonés tener su mejor salida de la temporada de 2026 en MLB.

Ohtani transitó 6.0 innings en los que permitió una carrera (la primera en 32.2 innings desde la campaña pasada), pero además consiguió su mayor cantidad de abanicados en lo que va de esta zafra con 10 y logró hacer cuatro lanzamientos por encima de las 100 mph.

Probablemente en todo esto tuvo algo que ver la decisión de Dave Roberts de que el astro asiático sólo se concentrara en su apertura ante los New York Mets y no fuese alineado como bateador designado. Fue la primera vez que aparece como lanzador sin batear desde el 28 de mayo de 2021, cuando todavía era miembro de Los Angeles Angels.

“Entre innings se sintió un poco más largo de lo normal”, comentó Ohtani a través del intérprete Will Ireton. “Esa fue realmente la única diferencia que sentí”.

Shohei Ohtani will pitch but not DH tonight.



It's the first time since May 28, 2021 that he has pitched and not hit pic.twitter.com/3qNtkEeQfu — Talkin' Baseball (@TalkinBaseball_) April 15, 2026

¿Por qué Shohei Ohtani no bateó?

A primera vista, la medida de Roberts de que Ohtani se concentrara sólo en su apertura y no tomara turnos al bate tiene que ver con el pelotazo que recibió el lunes en el hombro derecho ante un envío de David Peterson y que lo dejó visiblemente adolorido.

El manager de los Dodgers lo atribuye a ese episodio, pero también deja ver que lo estaba considerando desde la última salida del japonés. “Si no hubiera sido por el pelotazo, habría estado jugando como bateador designado y lanzando esta noche”, le dijo a Sonja Chen de MLB.com.

“Creo que canalizar toda esa energía hacia el pitcheo fue beneficioso”, dijo el manager Dave Roberts. “En las últimas aperturas sentí que a veces estaba luchando consigo mismo. Pero esta noche estuvo realmente bien”. Esto, sin embargo, no se convertirá en una práctica común: “A Ohtani le gusta batear y no voy a sentarlo de manera preventiva si mis ojos no me dicen que necesita un descanso”.

¿Qué pasó con la racha de juegos embasándose de Ohtani?

Antes del partido del miércoles, Shohei Ohtani era el dueño de la racha activa más larga de juegos embasándose, con 48. De hecho, igualó a Babe Ruth como “los únicos jugadores de Grandes Ligas con una racha de más de 30 juegos embasándose y otra de más de 30 entradas sin permitir carrera limpia en algún momento de sus carreras”, según el portal de MLB con datos de Optastats.

La cadena como bateador la rompió MJ Meléndez, pero su racha de juegos embasándose se mantiene activa porque no tomó ni un turno al bate en el partido del miércoles contra los Mets.

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