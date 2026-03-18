La fecha en la que Shohei Ohtani regresa como lanzador de Los Angeles Dodgers

Shohei Ohtani ya pasó la página del Clásico Mundial de Béisbol y ahora su enfoque está en prepararse para la temporada 2026 de la MLB. Ya reportado nuevamente al campo de entrenamiento de Los Angeles Dodgers, el japonés tiene fecha para volver al montículo.

Ohtani lanzará este miércoles en el compromiso de preparación ante los San Francisco Giants. A pesar que durante el Clásico Mundial hizo su preparación habitual como lanzador, no llegó a actuar como pitcher en el torneo y se limitó a ser bateador designado.

El MVP de la Liga Nacional se despidió del torneo de selecciones tras caer derrotado ante Venezuela en los cuartos de final con marcador 8 carreras por 5. Ohtani logró cuadrangular en el primer episodio ante Ranger Suárez, pero después falló en momentos clave del encuentro.

Dave Roberts, manager de los Dodgers, ofreció una actualización de lo que será la salida para Ohtani y la duración que tendrá.

“Creo que entre tres y cuatro entradas es lo justo para mañana”, comentó Roberts. “Se trata simplemente de hacer lo que podamos con el tiempo que nos queda para que esté listo para la temporada. Él cumplió con su parte mientras estuvo con el equipo de Japón; ahora toca enfrentarlo a competencia real, dejar que acumule trabajo e intentar que llegue lo mejor posible al inicio de la campaña”.

El plan es que Ohtani lance un juego más de pretemporada, el 23 o el 24 de marzo, ante su ex equipo, Los Angeles Angels. Esto quiere decir que no lanzará en la temporada hasta la segunda serie, que será frente a los Cleveland Guardians.

El japonés volvió la temporada pasada al montículo, tras ser operado después de su salida de los Angels. Aunque no fueron sus mejores números desde la lomita, fue una gran noticia para los Dodgers tenerle de vuelta como lanzador.

El derecho de 31 años de edad registró una efectividad de 2.87 en 14 aperturas de temporada regular tras regresar de la lesión en el codo. Además, tuvo un récord de 2-1 con 4.43 de EFE.

Ohtani y Japón eran claros favoritos para conquistar el Clásico Mundial, después de haber ganado tres torneos y venir de vencer a Estados Unidos en la final de 2023. Sin embargo, un muy bien armado equipo venezolano terminó con las esperanzas de Ohtani y de la selección nipona.

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