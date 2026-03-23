Opening Day MLB en vivo online: Cómo ver New York Yankees vs. San Francisco Giants en TV, streaming y lineups

Terminó la espera de los aficionados del béisbol y por fin comenzará la temporada de regular de MLB 2026, aunque curiosamente el duelo inaugural no involucra a los campeones de la Serie Mundial tal como se ha hecho tradición. El Opening Night abre la acción de las Grandes Ligas con los New York Yankees visitando a los San Francisco Giants.

Estas son dos de las franquicias más legendarias y del circuito y también protagonistas de una rivalidad que ha permanecido con los años. También será una transmisión histórica, pues será la primera de Netflix en MLB.

Ya está definido el duelo de lanzadores del miércoles en la noche en la Bahía de San Francisco. Por los Yankees estará en el montículo el zurdo Max Fried, mientras que los dueños de casa -que tienen nuevo manager: Tony Vitello- han designado a Logan Webb como su abridor de la primera jornada.

Barry Bonds is in the building.



The Home Run King, 7x NL MVP, Single Season Home Run Leader and Giants legend joins the crew for MLB Opening Night: Yankees vs. Giants.



LIVE on Netflix March 25 with special coverage beginning at 7PM ET | 4PM PT. pic.twitter.com/XT12G00up2 — netflix⁷ (@netflix) March 19, 2026

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Yankees vs. Giants?

Ciudad: San Francisco, California, Estados Unidos

Fecha: 25 de marzo.

Hora: 8:05 p.m. (Este de Estados Unidos); 7:05 p.m. (México DF).

Estadio: Oracle Park.

¿Cómo se podrá ver el Yankees vs. Giants en TV y streaming online?

País Señal de TV Streaming Estados Unidos Netflix MLB.tv México y el resto de Latinoamérica Netflix MLB.tv

Últimas noticias de Yankees

El manager de los Yankees, Aaron Boone, informó el domingo que comenzará la temporada con una rotación de cuatro lanzadores, lo que implica que el dominicano Luis Gil quedará fuera, al menos de momento. No aclaró si Gil permanecerá en las instalaciones de entrenamiento de primavera o si se quedará con el equipo desempeñará un rol de relevista de largo aliento.

Max Fried, Cam Schlittler, Will Warren y Ryan Weathers abrirán los primeros cuatro juegos del equipo de Nueva York.

El conjunto del Bronx adquirió este domingo al lanzador derecho colombiano de 21 años de edad Sean Paul Liñán, de los Washington Nationals, a cambio del infielder Jorbit Vivas. Los Nationals habían adquirido a Liñán desde los Dodgers la temporada pasada por Alex Call.

Últimas noticias de Giants

Los Giants dejaron en libertad al lanzador zurdo Joey Lucchesi, de acuerdo con un reporte de Jon Heyman para el New York Post. Lucchesi no fue renovado por San Francisco en noviembre pasado y luego volvió a firmar un contrato de ligas menores hace un par de semanas. Heyman escribió que a Lucchesi se le “concedió su liberación”.

San Francisco llegó a un acuerdo con el lanzador zurdo Ryan Borucki para un contrato de un año en las Grandes Ligas. Borucki es cliente de ISE Baseball y se cree que su adquisición pudo desencadenar la salida de Lucchesi.

Lesionados de Giants

Hayden Birdsong: en lista de lesionados de 60 días por una dolencia en el antebrazo.

Harrison Bader: Día a día tras experimentar rigidez en el isquiotibial izquierdo el viernes.

Lesionados de Yankees

Gerrit Cole, Carlos Rodón y Anthony Volpe comenzarán la temporada en lista de lesionados. Rodón podría incorporarse a la rotación en el mes de abril, a Cole lo esperan para el verano y el campocorto Volpe tendrá partidos de rehabilitación las primeras semanas de la temporada.

Lineups Probables de Yankees y Giants

Giants

Jugador Posición Luis Arráez Segunda base Willy Adames Campocorto Rafael Devers Primera base Matt Chapman Tercera base Heliot Ramos Jardiero izquierdo Jung Hoo Lee Jardinero derecho Harrison Bader Jardinero central Jerar Encarnación Bateador designado Patrick Bailey Receptor

Yankees

Jugador Posición Cody Bellinger Jardinero izquierdo Ben Rice Primera base Aaron Judge Jardinero derecho Jazz Chisholm Jr. Segunda base Trent Grisham Jardinero central Giancarlo Stanton Bateador designado Austin Wells Receptor Ryan McMahon Tercera base José Caballero Campocorto

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