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Sports Illustrated

Opening Day MLB en vivo online: Cómo ver New York Yankees vs. San Francisco Giants en TV, streaming y lineups

La temporada regular de 2026 en Grandes Ligas comenzará con un partido nocturno en San Francisco, mientras el resto de los equipos jugará el jueves
Mariana Moreno|
New York Yankees ya volaron a California para el Opening Day
New York Yankees ya volaron a California para el Opening Day | Kim Klement Neitzel-Imagn Images

Terminó la espera de los aficionados del béisbol y por fin comenzará la temporada de regular de MLB 2026, aunque curiosamente el duelo inaugural no involucra a los campeones de la Serie Mundial tal como se ha hecho tradición. El Opening Night abre la acción de las Grandes Ligas con los New York Yankees visitando a los San Francisco Giants.

Estas son dos de las franquicias más legendarias y del circuito y también protagonistas de una rivalidad que ha permanecido con los años. También será una transmisión histórica, pues será la primera de Netflix en MLB.

Ya está definido el duelo de lanzadores del miércoles en la noche en la Bahía de San Francisco. Por los Yankees estará en el montículo el zurdo Max Fried, mientras que los dueños de casa -que tienen nuevo manager: Tony Vitello- han designado a Logan Webb como su abridor de la primera jornada.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Yankees vs. Giants?

  • Ciudad: San Francisco, California, Estados Unidos
  • Fecha: 25 de marzo.
  • Hora: 8:05 p.m. (Este de Estados Unidos); 7:05 p.m. (México DF).
  • Estadio: Oracle Park.

¿Cómo se podrá ver el Yankees vs. Giants en TV y streaming online?

País

Señal de TV

Streaming

Estados Unidos

Netflix

MLB.tv

México y el resto de Latinoamérica

Netflix

MLB.tv

Últimas noticias de Yankees

  • El manager de los Yankees, Aaron Boone, informó el domingo que comenzará la temporada con una rotación de cuatro lanzadores, lo que implica que el dominicano Luis Gil quedará fuera, al menos de momento. No aclaró si Gil permanecerá en las instalaciones de entrenamiento de primavera o si se quedará con el equipo desempeñará un rol de relevista de largo aliento.
  • Max Fried, Cam Schlittler, Will Warren y Ryan Weathers abrirán los primeros cuatro juegos del equipo de Nueva York.
  • El conjunto del Bronx adquirió este domingo al lanzador derecho colombiano de 21 años de edad Sean Paul Liñán, de los Washington Nationals, a cambio del infielder Jorbit Vivas. Los Nationals habían adquirido a Liñán desde los Dodgers la temporada pasada por Alex Call.

Últimas noticias de Giants

  • Los Giants dejaron en libertad al lanzador zurdo Joey Lucchesi, de acuerdo con un reporte de Jon Heyman para el New York Post. Lucchesi no fue renovado por San Francisco en noviembre pasado y luego volvió a firmar un contrato de ligas menores hace un par de semanas. Heyman escribió que a Lucchesi se le “concedió su liberación”.
  • San Francisco llegó a un acuerdo con el lanzador zurdo Ryan Borucki para un contrato de un año en las Grandes Ligas. Borucki es cliente de ISE Baseball y se cree que su adquisición pudo desencadenar la salida de Lucchesi.

Lesionados de Giants

  • Hayden Birdsong: en lista de lesionados de 60 días  por una dolencia en el antebrazo.
  • Harrison Bader: Día a día tras experimentar rigidez en el isquiotibial izquierdo el viernes.

Lesionados de Yankees

  • Gerrit Cole, Carlos Rodón y Anthony Volpe comenzarán la temporada en lista de lesionados. Rodón podría incorporarse a la rotación en el mes de abril, a Cole lo esperan para el verano y el campocorto Volpe tendrá partidos de rehabilitación las primeras semanas de la temporada.

Lineups Probables de Yankees y Giants

Giants

Jugador

Posición

Luis Arráez

Segunda base

Willy Adames

Campocorto

Rafael Devers

Primera base

Matt Chapman

Tercera base

Heliot Ramos

Jardiero izquierdo

Jung Hoo Lee

Jardinero derecho

Harrison Bader

Jardinero central

Jerar Encarnación

Bateador designado

Patrick Bailey

Receptor

Yankees

Jugador

Posición

Cody Bellinger

Jardinero izquierdo

Ben Rice

Primera base

Aaron Judge

Jardinero derecho

Jazz Chisholm Jr.

Segunda base

Trent Grisham

Jardinero central

Giancarlo Stanton

Bateador designado

Austin Wells

Receptor

Ryan McMahon

Tercera base

José Caballero

Campocorto

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Published | Modified
Mariana Moreno
MARIANA MORENO

Periodista venezolana especializada en la fuente deportiva con más de 20 años de experiencia en medios escritos y cobertura de LVBP, Copa América, Juegos Panamericanos, Juegos Olímpicos, entre otros eventos.