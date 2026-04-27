La opinión de Christian Vázquez sobre el despido de Alex Cora por los Boston Red Sox

El boricua Christian Vázquez pasó 8 años en la organización de los Boston Red Sox y fue parte de la histórica temporada de 2018, cuando ganaron la Serie Mundial después de dejar el mejor récord de la franquicia en la ronda regular.

Desde ese entonces, el ahora receptor de los Houston Astros ha tenido una buena relación con su compatriota Alex Cora, quien fue despedido el fin de semana después de un lento inicio de campaña de los Red Sox con marca de 10-17.

“Ya sabes, es un negocio… pero el hizo un buen trabajo para nosotros cuando yo estuve allí en los Red Sox, ganamos muchos juegos y el me ayudó personalmente para mejorar en este juego, como dar lo mejor de mí y estoy muy agradecido de él. Sabes, el ayudó mucho a mi carrera", dijo Vázquez al periodista Javier González.

El movimiento de los Red Sox ha sorprendido al mundo del béisbol, ya que también fueron separados de su cargo todos los técnicos del staff de Cora.

La gerencia también destituyó al instructor de bateo Peter Fatse, al coach de tercera base Kyle Hudson, al coach de banca Ramón Vázquez, al asistente de bateo Dillon Lawson y al instructor de estrategia de bateo Joe Cronin, mientras que Jason Varitek fue movido a otro puesto en la organización después de ser coach de planificación de juego.

“Ya sabes, es un negocio… pero el hizo un buen trabajo para nosotros cuando yo estuve allí en los Red Sox, ganamos muchos juegos y el me ayudó a mí personalmente mucho para mejorar en este juego, como dar lo mejor de mí y estoy muy agradecido de él. Sabes, el ayudó mucho a mi… pic.twitter.com/EzMaoDUogD — Javier Gonzalez (@Astros_Coverage) April 26, 2026

Varias personalidades relacionadas con la MLB se han pronunciado acerca del despido de Cora. Todas han coincidido en que el dirigente de 50 años de edad es uno de los mejores del juego y su ética de trabajo es intachable.

"Uno nunca sabe, especialmente en este negocio... Le tengo mucho respeto, lo considero uno de los mejores managers de la liga", afirmó Carlos Mendoza, dirigente de los New York Mets.

Cora fue un manager exitoso con los Red Sox. Dejó una marca de 620 victorias y 541 derrotas, tras dirigir a Boston durante ocho temporadas, con el recordado título de 2018 como su más grande logro dentro de la organización.

Vázquez y muchos otros peloteros han crecido en sus carreras gracias a la experiencia y sabiduría que Cora les ha podido brindar. Ahora tocará esperar a ver si la carrera del boricua continuará con otra organización la próxima temporada o si tendrá un descanso.

El año pasado Cora declaró que le gustaría compartir más con su familia, así que una merecida pausa no le caería mal al ex dirigente de los Red Sox.

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