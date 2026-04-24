Las palabras del abridor de Yankees Cam Schlittler tras su salida ante Red Sox y las amenazas de los fanáticos

Cam Schlittler vivió un jueves especial en Fenway Park al enfrentar, con el uniforme de los New York Yankees, al equipo del que fue aficionado durante su infancia, Boston Red Sox.

Es que el joven abridor de los mulos respondió con una actuación dominante frente a los de Masachusetts, guiando al club de blanco y rayas a una victoria de 4-2 que completó la barrida en la serie de tres juegos y extendió a seis la racha de triunfos consecutivos, la más larga del año.

Schlittler trabajó 8.0 sólidas entradas, permitiendo apenas dos carreras (una limpia) con cuatro imparables, mientras ponchaba a cinco y concedía una base por bolas. Con esta presentación, mejoró su récord a 3-1 y redujo su efectividad a 1.77, consolidándose como una pieza de impacto dentro del staff iniciador de los Yankees.

La apertura tuvo un contexto emocional importante debido a que días antes del duelo, el diestro de 25 años reveló que tanto él como su familia habían recibido amenazas de muerte a través de internet motivado a su condición de ex fanático de Boston y por el hecho de lanzar ahora para el eterno rival. Sin embargo, el ambiente dentro de Fenway resultó mucho menos hostil de lo esperado.

Cam Schlittler said the Boston fans weren't nearly as harsh as he expected.



“You underestimate how many good people show up to the ballpark,” Schlittler said. “It was great. For the most part, they were really respectful, and it seemed like there were a lot of Yankee fans… — Bryan Hoch ⚾️ (@BryanHoch) April 24, 2026

“Hubo un par de cosas, pero, de nuevo, Cody estaba ahí con la cámara, así que creo que eso lo minimizó”, señaló Schlittler a Associated Press. “No estuvo nada mal. Creo que sobreestimas la cantidad de gente real que hay ahí fuera en comparación con la que hay en internet, así que es una buena sensación. Muchos amigos me estaban viendo”.

Quien se estrenara en MLB en 2025 es originario de Walpole y posee pasado universitario en Northeastern, por lo que recibió muestras mixtas de apoyo y rechazo cuando fue anunciado en rol de abridor de los neoyorquinos. Eso sí, saludó a aficionados patirrojos en las gradas antes de su presentación y algunos de estos mostraron carteles de respaldo.

A su vez, el manager Aaron Boone elogió el temple del derecho tras otra salida destacada en un escenario de máxima presión; de hecho, destacó que su pupilo combina seguridad, equilibrio emocional y competitividad, cualidades fundamentales para responder en partidos de alta tensión. La actuación de Schlittler reafirmó la confianza de los Yankees en un pitcher que ya había brillado previamente contra Red Sox en escenarios importantes como los pasados playoffs, y que continúa creciendo dentro de la rivalidad por excelencia de Grandes Ligas.

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