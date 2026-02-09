Así fue la participación de Ronald Acuña Jr. en el show de Bad Bunny en el Super Bowl LX

Ronald Acuña Jr., figura estelar de los Atlanta Braves en la MLB, estuvo como parte del espectáculo musical de Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl LX, que se llevó a cabo en el Levi's Stadium de Santa Clara, California.

El jardinero de los Braves fue parte de la escena de tributo a la cultura latinoamericana, siendo parte de la casa tradicional que el cantante puertorriqueño ha utilizado en sus conciertos.

Acuña Jr. no estuvo solo. El jugador de 28 años de edad estuvo acompañado por Pedro Pascal, Jessica Alba y artistas como Karol G y Young Miko. Se puede decir que fue junto con el pateador de los Patriots, Andy Borregales, los representantes de Venezuela en el evento.

La participación de Acuña Jr. en el evento no fue casualidad. El jugador de Grandes Ligas tiene una relación cercana con Bad Bunny, ya que su agencia de representación, Rimas Sports, pertenece al cantante boricua.

Acuña Jr. ha utilizado canciones de Bad Bunny para batear cuando es presentado en el Truist Park de Atlanta. Los Braves celebraron la participación de Acuña Jr. en el Show de Medio Tiempo y la reseñaron en todas sus redes sociales.

Bad Bunny cantó temas icónicos de su repertorio como "Yo perreo sola", "Safaera", "Voy a llevarte pa' Puerto Rico", "Mónaco", "NUEVAYoL", "El Apagón" y el popular "CAFÉ CON RON", antes de cerrar el espectáculo con "Debí tirar más fotos".

Aunque fue criticado por su designación como cantante principal del Super Bowl, el evento tuvo el récord de audiencia en la historia, con 135.4 millones de personas que vieron el espectáculo, de acuerdo con cifras oficiales de la cadena NBC.

Acuña Jr. se prepara para jugar con Venezuela el Clásico Mundial

Acuña Jr. se ha preocupado no solo en conseguir buenas actuaciones en el terreno de juego, sino de cuidar su figura como deportista y asistir a eventos de esta talla que promocionan su legado.

El MVP de la Liga Nacional en el 2024 se prepara para otra temporada con los Braves, pero antes participará en su segunda edición del Clásico Mundial de Beisbol, como la gran figura del equipo de Venezuela, una de las naciones que está llamada a competir por el título en el evento.

El ganador de tres Bates de Plata y que cuenta con cuatro invitaciones al Juego de Estrellas, conectó 21 jonrones, con 42 carreras impulsadas y .290 de promedio de bateo, en 93 compromisos en la temporada pasada de las Grandes Ligas.

