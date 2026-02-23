Reconocido periodista asegura que Miguel Cabrera jugó el Clásico Mundial con Venezuela sin seguro

Venezuela sigue pasando el trago amargo de no poder contar con otro pelotero estelar por el tema del seguro para el Clásico Mundial de Beisbol. José Alvarado, relevista de los Philadelphia Phillies, le fue negada la póliza para asegurar su salario si ocurre alguna lesión y decidió no participar en el evento por este motivo.

Los peloteros pueden participar en el evento sin seguro, pero se arriesgarían a perder su salario si llegan a sufrir una lesión en el evento. De acuerdo con Enrique Rojas, periodista de ESPN, Miguel Cabrera actuó en un Clásico sin su seguro.

"En su último Clásico Mundial (2023), Miguel Cabrera no era elegible para seguro. Detroit le garantizó el contrato para que fuera. Carlos Santana no es elegible este año. Y va sin seguro", explicó el reconocido analista.

"El jugador siempre tiene la opción de convertir el contrato en 'no garantizado' y listo. Claro, yo no recomiendo hacer eso. Pero se puede hacer. Es asunto de riesgo y nadie quiere asumirlo", añadió Rojas, experto en este tipo de asuntos relacionados con el torneo de selecciones.

Venezuela tendrá grandes bajas para el torneo que iniciará en marzo. Alvarado se sumó a Miguel Rojas, José Altuve, Oddanier Mosqueda y Pablo López, este último por una operación Tommy John a la que se tiene que someter.

Rob Thompson, manager de los Phillies, se mostró extrañado de la situación de Alvarado, ya que no padece ninguna dolencia física que pueda comprometer su salud. De hecho, el estratega del equipo quería que participara con su selección.

"No sé que implica eso del seguro del Clásico Mundial. Él está bien de salud aquí en los entrenamientos con nosotros, así que no sabemos qué paso", dijo Thompson a la prensa.

Ir sin seguro para Alvarado sería un riesgo muy grande en su carrera, ya que está en la última campaña de contrato con los Phillies y necesita de una buena actuación en 2026 para generar expectativas en la próxima agencia libre.

Venezuela tiene grandes ausencias en el pitcheo, que pueden comprometer su participación en el torneo. Jesús Luzardo solo está disponible para la segunda ronda del evento y Robert Suárez, estelar cerrador de los Atlanta Braves, decidió no participar.

El equipo dirigido por Omar López tendrá que sortear todas estas ausencias e intentar avanzar a la segunda ronda del evento. Forman parte del Grupo D que se disputará en Miami y se enfrentarán a Países Bajos, República Dominicana, Israel y Nicaragua.

