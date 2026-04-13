Pitcher dominicano de los Angels José Soriano logra marca histórica de Roger Clemens y Fernando Valenzuela

José Soriano, lanzador dominicano de Los Angeles Angels, sigue teniendo un comienzo de campaña de ensueño, recibiendo apenas dos hits en siete entradas en blanco ante los Cincinnati Reds, en la victoria de su equipo 9 carreras por 6, en el Great American Ball Park.

Los Angels, gracias al aporte de Soriano, se llevaron su primera serie de tres compromisos con la misma cantidad de victorias de visitante desde 2007. Ese es un gran augurio para un equipo que no juega en la postemporada desde 2014.

El derecho ahora tiene marca de 4-0 y ahora tiene 0.33 de efectividad. En esta salida, Soriano realizó 106 lanzamientos, 60 de ellos en strike. Lo más resaltante es que el quisqueyano apenas ha recibido una carrera en 27 innings en lo que va de campaña, con 31 ponches y con solo 9 boletos.

Gracias a su gran inicio, Soriano es el primer lanzador desde 1900 en lanzar al menos 25 capítulos en sus primeras cuatro actuaciones de una temporada, permitiendo menos de 10 hits y menos de dos carreras.

Only Pitchers In MLB History With 27+ Innings, <=1 Run Allowed, and 31+ Strikeouts In First 4 Starts of A Season:



Fernando Valenzuela (1981)

Roger Clemens (1991)

Roger Clemens (2005)

Zack Greinke (2009)

José Soriano (2026) 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/xNe5KvZ00w — Codify (@CodifyBaseball) April 12, 2026

Soriano se unió a un selecto club de lanzadores en la historia de la MLB con más de 27 entradas, 1 carrera o menos permitida y más de 31 ponches en sus primeras 4 aperturas de una temporada.

Fernando Valenzuela en 1981, Roger Clemens en 1991 y 2005, Zack Greinke en 2009 son los únicos lanzadores en conseguir esta hazaña. Todos los del grupo han ganado el premio Cy Young, un galardón al que apunta el dominicano si logra mantener este sólido inicio por toda la temporada.

Soriano, de 27 años de edad, es el líder en ponches de la temporada con 31, en su cuarta temporada en la MLB. Debutó en la temporada 2023 con los Angeles y desde entonces se ha mantenido en la organización, pero nunca con una actuación tan sobresaliente.

Los Angels amanecieron este lunes con récord de 8 y 8, en el tercer lugar de su división, por detrás de los Texas Rangers y los Athletics. Ha sido un sorpresivo inicio de campaña, ya que los favoritos para ganar la división, los Seattle Mariners y los Houston Astros, se encuentran en la penúltima y última posición de su división.

Soriano ganará 2.9 millones de dólares este año y no probará la agencia libre hasta 2029. Es un lanzador que le está saliendo muy económico a los Angelinos gracias a sus buenas actuaciones.

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