El plan de los New York Mets con Juan Soto tras activarlo de su lesión

Los New York Mets han estado viviendo una pesadilla en la temporada de MLB 2026, y el martes vieron extenderse a 12 su cadena de derrotas. Pero al fin reciben una buena noticia, con el anuncio del regreso de Juan Soto.

La estrella dominicana será reinstalado en el lineup este miércoles para el segundo choque de la serie en Citi Field contra Minnesota Twins. Ya se había hablado de que su regreso se daría durante esta semana, pero algunos piensan que la situación crítica del equipo adelantó su reactivación.

Los Mets han sido derrotados en 12 de los 15 partidos que se perdió Soto por la lesión y fueron relegados al último lugar de la tabla en la División Este de la Liga Nacional. Pero el manager Carlos Mendoza no quiere poner demasiado presión sobre los hombros de su estrella.

“Definitivamente ayuda tenerlo de regreso en el lineup”, dijo Mendoza el martes. “Pero no podemos poner toda la presión sobre un solo jugador. Tenemos muchos buenos jugadores ahí que, desafortunadamente, están pasando por esto desde hace bastante tiempo. Sí, su presencia en la alineación es importante, nadie lo va a negar. Pero poner toda la presión, ‘oh, ahora vamos a tener a Juan Soto’ y de repente empezamos a ganar, eso tampoco es justo para él”.

Juan Soto is expected to be activated tomorrow, Carlos Mendoza confirms. Mets will manage his workload, though. Won’t play him back-to-back 18 innings, will need days off and DH days. — Deesha (@DeeshaThosar) April 21, 2026

¿Cuál es el plan con Juan Soto?

Aunque podrán contar con el outfielder y bateador zurdo desde este miércoles, Mendoza informó que Juan Soto necesitará días de descanso y que comenzará como bateador designado mientras continúa recuperándose de una distensión en la pantorrilla. Así se lo reveló el estratega a Deesha Thosar de FOX Sports.

¿Qué lesión tiene Juan Soto?

Soto, de 27 años de edad, se lastimó la pantorrilla corriendo las bases durante el partido del viernes 3 de abril en San Francisco. En su momento dijo a la prensa que no le preocupaba la molestia: “Ya he experimentado tensión en la pantorrilla antes. Definitivamente, no es lo peor que me he sentido. Entonces, me siento positivo con eso”.

El plan inicial era esperar a que fuese evaluado en Nueva York, pero fue inscrito en lista de lesionados de 10 días. Se programó que perdería entre dos y tres semanas por una distensión en la pantorrilla derecha que fue mostrada por una resonancia. Esta es la ausencia por lesión más larga en la carrera del dominicano.

¿Qué lesiones ha sufrido en su carrera en MLB?

Juan Soto ha lidiado con molestias menores durante su carrera, y ha registrado dolencias en la espalda, el codo, la rodilla, el tendón de la corva, pantorrilla, antebrazo, la mano y un pie. Pero en general es un jugador que aparece en al menos 150 partidos por temporada y de hecho ha jugado en 640 de los 658 choques desde 2022 hasta la inauguración de 2026.

Soto fue puesto en la lista de lesionados por cuarta vez (y primera en casi cinco años):

Abril de 2026 (Mets): inscrito en la lista de 10 días por una distensión en la pantorrilla derecha. En Nueva York estiman que esté fuera entre dos y tres semanas, que será su estancia más larga fuera del diamante.

Abril de 2021 (Washington Nationals): entró a la lista de lesionados por una distensión en el hombro izquierdo.

Julio de 2020 (Washington): debió ser inscrito en la lista relacionada con el COVID-19 al inicio de la temporada recortada, tras dar positivo en una prueba. Luego resultó ser un falso positivo pero igual se perdió los primeros juegos.

Mayo de 2019 (Washington): tuvo una breve estancia en la lista de incapacitados por espasmos en la espalda.

Ligas Menores: en 2017, mientras jugaba en Clase A, tuvo lesiones más serias (en el tobillo y el tendón de la corva) que lo limitaron a sólo 32 juegos esa temporada.

¿Cómo quedará el lineup de los Mets con el regreso de Juan Soto?

Jugador Posición Francisco Lindor Campocorto Bo Bichette Tercera base Juan Soto Bateador designado Luis Robert Jr. Jardinero central MJ Meléndez Primera base Francisco Álvarez Receptor Carson Benge Jardinero izquierdo Marcus Semien Segunda base Bret Batty Jardinero derecho

Más contenido de Juan Soto