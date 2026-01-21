¿Podrá Bobby Abreu ingresar al Salón de la Fama en 2027?

Una nueva elección al Salón de la Fama de la MLB pasó y Bobby Abreu sigue en la misma situación incierta. El venezolano se ganó el derecho a ver su nombre de nuevo en las papeletas de 2027 y vio subir el respaldo a su postulación, pero sigue lejos de alcanzar un porcentaje que le permita soñar con la placa en Cooperstown.

La inducción del curazoleño Andruw Jones este año no ha hecho más que echar leña al fuego de un debate que se ha prolongado por años sobre los méritos del antiguo outfielder de Philadelphia Phillies y New York Yankees –entre otros equipos- para ser inmortalizado.

La posición de Abreu, que se retiró al final de la campaña de 2014 con los Mets, no ha variado. Sus declaraciones sobre el tema han sido concisas y no han cambiado con el paso del tiempo.

Bobby Abreu received 30.8% of the Hall of Fame vote in his 7th year of eligibility.



Abreu received 77 votes (19.5%) last year. pic.twitter.com/XVCV5YFQ4Z — Yankees Videos (@snyyankees) January 20, 2026

“Hay algunos números ahí... la gente está empezando a ver lo que está pasando. Pero trato de no pensar mucho en eso”, dijo cuando los Phillies lo homenajearon en 2019 con una placa en el Muro de Honor y también cuando entró al Salón de la Fama del Béisbol Latino en 2025.

Sus números de por vida y premios

Fueron 18 temporadas las que jugó Bobby Abreu en Grandes Ligas y además de vestir las camisetas de Filadelfia y los dos equipos de Nueva York, también jugó para Houston Astros, Los Angeles Angles y Los Angeles Dodgers.

Todos lo recuerdan como un jugador completo, un ganador del Bate de Plata y de un Guante de Oro en el jardín derecho. Sus números de por vida muestran una línea ofensiva de .291/.395/.475 con OPS de .870, con 574 dobles, pero hay más que sólo cifras.

Como destaca un trabajo de MLB.com, “empalmó 288 cuadrangulares y se estafó 400 almohadillas durante su carrera de 18 temporadas; sólo otros cuatro jugadores en la historia han alcanzado esos números: Craig Biggio, Rickey Henderson, Barry Bonds y su padre, Bobby”.

Y no es el único club al que pertenece. Sus 921 extrabases lo hacen “uno de apenas siete jugadores de la Era Moderna con al menos 900 hits de ese estilo y 400 robos de base, junto a Biggio, Barry Bonds, Ty Cobb, Honus Wagner, Tris Speaker y Paul Molitor. Sólo Bonds, Cobb y Speaker lo hicieron con un mayor porcentaje de embasarse que el de .395 de Abreu”,

¿Qué porcentaje de votación tuvo en 2026?

Hay una razón para que Abreu sea optimista. En sus primeras seis apariciones en la boleta de votación para el Salón de la Fama no consiguió superar el 20% de apoyo. Pero esta vez algo cambió.

Las papeletas de 2026 mostraron que el venezolano consiguió superar por primera vez el centenar de votos (131 para ser exactos) y tener su mejor resultado hasta ahora con 30.8%, una cifra que puede servirle de base para impulsar su postulación de cara a 2027.

Los desafíos para Bobby Abreu

A pesar de que analistas como Jay Jaffe, Fangraphs, han hecho campaña por Bob Abreu, no parece factible ver al venezolano remontando la cuesta en la votación de 2027.

“Veo a Bobby Abreu como bastante equivalente [a Vladimir Guerrero]... el mismo nivel de producción”, dijo Jaffe recientemente.

Pero esta opinión no es compartida por la mayoría de los cronistas de Grandes Ligas, que seguramente no ven méritos extraordinarios en la brillante capacidad de embasarse de Abreu y se dejan impactar por el hecho de que no fue un jugador mediático: nunca estuvo en el top 10 para las votaciones al MVP y fue a sólo dos Juegos de Estrellas.

Será un desafío recordarles “que hay números ahí” y convencerlos de que puede sentarse en la misma mesa con leyendas de este deporte.

Más noticias sobre el Salón de la Fama de MLB