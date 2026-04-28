La polémica opinión de Trevor Story sobre el despido de Alex Cora por los Boston Red Sox

Trevor Story, como uno de los hombres de experiencia de los Boston Red Sox, habló sobre el despido de Alex Cora y de cinco miembros de su cuerpo técnico. El infielder está preocupado por el futuro de la organización, ya que considera que es incierto.

"Obviamente, no está claro cuál será la verdadera dirección de la franquicia", dijo Story a ESPN después del juego del domingo ante los Orioles. "Algunos de los mejores managers del mundo no tuvieron una oportunidad justa".

Story dejó claro que ni él ni varios jugadores estuvieron satisfechos de las explicaciones que dio el gerente general del equipo, Craig Breslow, sobre el despido de Cora. De hecho, el campocorto piensa que debe haber más comunicación entre la gerencia y los peloteros.

"Son conversaciones necesarias", dijo Story, de 33 años de edad. "Se tendrán hoy y en adelante".

Red Sox veteran Trevor Story says Alex Cora and his fired staff didn't get a fair shake pic.twitter.com/H82sNC2F8X — Talkin' Baseball (@TalkinBaseball_) April 26, 2026

Cora fue separado de su cargo después de que el equipo arrancara la temporada con récord de 10 y 17. Bajo su mando, los Red Sox consiguieron el título en la temporada 2018, con la mejor marca en la historia de la franquicia en ronda regular.

"Nos apoyó incondicionalmente todos los días", dijo Story. "Fue muy honesto con los jugadores, se sacrificó por nosotros e hizo todo lo que se le puede pedir a un manager y más. No puedo expresar lo agradecido que estoy de haber jugado para él. Sí, le tengo mucho cariño".

Chad Tracy, manager de la sucursal de Triple A, tomó el cargo que dejó Cora de manera interina. Otros jugadores también están del lado de Story, como por ejemplo el novato estelar, Roman Anthony.

"At the end of the day we agreed that we want the Red Sox to win."



Trevor Story expands on the conversations he had with Craig Breslow.



(Via: @NESN) pic.twitter.com/euXJ5AuuF7 — Foul Territory (@FoulTerritoryTV) April 28, 2026

"Creo que nadie se lo esperaba", dijo Anthony a los periodistas. "Al final, cuando salimos al campo, la responsabilidad es nuestra. No es trabajo de AC salir y hacer lo que esperamos como jugadores. Así que, en fin, la culpa es sólo nuestra".

Cornnelly Early, quien abrió el juego del domingo, también está en la misma página de sus compañeros de equipo. "Fue un poco impactante para todos", dijo Early. "Creo que jugamos bastante bien el domingo y jugamos como Alex Cora hubiera querido que jugáramos".

El veterano Story no vive una buena campaña, con .191 de promedio, 2 jonrones y 17 carreras remolcadas, en 28 juegos. Desde 2022 viste el uniforme de Boston y en ese lapso los Red Sox solo han ido a la postemporada dos veces.

"Vine aquí para ganar y para tener éxito", dijo Story a ESPN. "Y tuvimos un destello de eso el año pasado. Buscamos construir sobre eso. Obviamente, no hemos tenido un buen comienzo. Pero sí, en mi opinión, hay que aclarar algunas cosas".

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