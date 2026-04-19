La polémica respuesta de Salvador Pérez a su manager tras quedar fuera del lineup de Royals

Salvador Pérez no se tomó con beneplácito no estar en el lineup de los Kansas City Royals el sábado ante los New York Yankees, enviando un claro mensaje en sus redes sociales.

El catcher venezolano y capitán de los Royals quiso responder a su manager Matt Quatraro, tras haber sido excluido de la alineación titular por primera vez en lo que va de temporada.

Quatraro dijo a MLB.com que Pérez necesitaba un "pequeño respiro mental" en medio de un pobre inicio de temporada, en la cual exhibe promedios de .160/.210/.307 con par de dobles, tres jonrones y seis carreras remolcadas. El jugador de 35 años ha dejado a 45 corredores en base, la cuarta peor marca de toda la MLB al inicio de la jornada del sábado.

I don’t need a mental breather — Salvador Perez (@SalvadorPerez15) April 19, 2026

"No necesito un respiro mental", escribió Pérez en su cuenta de X, echando por tierra las declaraciones de su estratega, quien está buscando las formas de que la ofensiva de su equipo despierte tras comenzar la campaña en el último puesto de la División Central de la Liga Americana con marca de 7-14.

Los Royals, además, tienen 6 derrotas consecutivas y apenas han podido ganar dos de los últimos 10 partidos.

Pérez vivió una campaña de 2025 de altibajos, finalizando con promedios de .236/.284/.446, 35 dobles, 30 jonrones y 100 carreras remolcadas. Sus 15 años en Kansas City lo tienen como una leyenda de la organización, no en vano ha sido invitado a 9 Juegos de Estrellas y suma 5 Guantes de Oro, 5 Bates de Plata, el anillo de campeón de la Serie Mundial de 2015, el MVP de esa Serie Mundial y el galardón Roberto Clemente.

¿Cómo es el contrato de Salvador Pérez con los Kansas City Royals?

El contrato de Salvador Pérez con los Kansas City Royals fue recientemente reestructurado y extendido para asegurar que el capitán y leyenda de la franquicia permanezca en el equipo durante el resto de su carrera productiva.

En noviembre de 2025, Pérez y los Royals acordaron una extensión de 2 años y $25 millones de dólares que reemplazó su opción previa para 2026.

Vigencia: Temporadas 2026 y 2027.

Bono de firma: $7 millones (pagados en cuotas anuales de $1.4 millones entre 2030 y 2034).

Salario base: $9 millones anuales tanto en 2026 como en 2027.

Diferimientos: Del salario de cada año, se difieren $2.5 millones, los cuales también se terminarán de pagar en 2034.

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