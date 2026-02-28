Las polémicas declaraciones de José Alvarado sobre el seguro del Clásico Mundial

José Alvarado no podrá lanzar con Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol de 2026 debido a que no pudo pasar el protocolo del seguro médico, algo que colmó su paciencia en el marco de los entrenamientos primaverales de los Philadelphia Phillies.

"El seguro es una mierda. Lo digo sin miedo porque no entiendo cómo funciona y porque me lo negaron", dijo Alvarado a El Extrabase.

"Yo habló es por mi país, por el hambre que tenía por competir con el nombre de mi país en el pecho. Lo que me hicieron es una mierda. Si yo apelaba la decisión de mi suspensión el año pasado (castigo por el uso de sustancias prohibidas) me hubiera podido costar más partidos. Y decidí no hacerlo para estar disponible para el Clásico y me hace esto", explicó el relevista de los Phillies.

Pese a los rumores con respecto a su salud, el manager de los Philadelphia Phillies, Rob Thompson, dijo que el apagafuegos está bien de salud.

"No sé que implica eso del seguro del Clásico Mundial. Él está bien de salud aquí en los entrenamientos con nosotros, así que no sabemos qué paso", dijo Thompson a la prensa.

Jesús Luzardo viene de un gran 2025. Agregó un pitcheo a su repertorio que marcó una gran diferencia.



También habló sobre su comunicación con el manager de Venezuela, Omar López, y nos confesó que negó una invitación de Estados Unidos para participar en el WBC.



Solo quiere… pic.twitter.com/Ps12PQJnDS — El Extrabase ⚾️ (@ElExtrabase) February 27, 2026

Cabe recordar que Alvarado sólo se ausentó del 11 de septiembre al 28 del mismo mes de 2025 por una lesión en su brazo. Antes, en 2023, sí tuvo recurrentes molestias en el codo. Por ello, no se entiende cómo el venezolano no pasó el protocolo del seguro médico, algo que estaba dado por hecho por el manager de la escuadra vinotinto, Omar López.

Alvarado ha tenido una sólida carrera en las mayores, ya que desde su debut en 2017 cosecha 3.47 de efectividad en 408 apariciones; 407 en plan de relevista, y repartidas en 368.1 actos de labor entre Tampa Bay Rays y su actual equipo, Philadelphia Phillies.

Su experiencia como brazo confiable en el bullpen lo habían colocado como un arma preponderante en situaciones de alta tensión para los venezolanos, a los que ya representó en el Clásico de 2023, dejando 0.00 en rayitas permitidas durante 3.0 episodios, sumando un salvamento.

Es importante destacar que cualquier jugador puede representar a su país en el Clásico Mundial, inclusive sin seguro. El escenario ideal es que el jugador cuente con un aval a su salario de la temporada por si ocurre alguna lesión durante ese mes de torneo, pero las organizaciones no pueden impedir la participación de sus activos sin fundamentos.

