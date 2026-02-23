El comunicado de José Alvarado tras su baja del Clásico Mundial con Venezuela

José Alvarado tenía mucha ilusión por representar a Venezuela nuevamente en el Clásico Mundial de Béisbol, como lo hizo en 2023. Sin embargo, a pocos días de comenzar el evento se enteró que su seguro no había sido aprobado y decidió no actuar con su país.

Participar sin seguro sería muy arriesgado para Alvarado, quien está en el último año de su contrato con los Philadelphia Phillies. De contraer una lesión en el torneo podría perder parte o la totalidad de su salario en 2026.

En redes sociales, el relevista zurdo de los Phillies envió un sentido comunicado, en el que lamenta no estar con el equipo que dirige Omar López. Según diversos reportes, Alvarado tenía todo para convertirse en uno de los relevistas de los innings finales de Venezuela.

"Hoy quiero compartir de manera oficial una noticia que me duele profundamente", escribió José Alvarado en sus redes sociales. "Lamentablemente no podré participar en el próximo Clásico Mundial de Béisbol, ya que el seguro requerido para mi participación no fue aprobado".

"Es una situación que se escapa de mis manos", añadió el zurdo. "Sin duda me llena de tristeza y se hace difícil de entender".

"Tenía la ilusión y el compromiso de vestir nuevamente la camisa de mi país por tercera vez consecutiva", finalizó Alvarado. "Representar a Venezuela siempre ha sido uno de los mayores orgullos de mi carrera".

Ni siquiera en el seno de los Phillies entienden bien la negativa del seguro para Alvarado, quien se muestra saludable en los campos de entrenamiento.

"No sé que implica eso del seguro del Clásico Mundial. Él está bien de salud aquí en los entrenamientos con nosotros, así que no sabemos qué paso", dijo el manager de los Phillies, Rob Thompson, a la prensa que cubre el Spring Training.

Alvarado ha sido un relevista dominante desde que debutó en la MLB. Tiene una efectividad vitalicia de 3.47 de efectividad en 408 apariciones, en 368.1 innings lanzados desde 2017. Comenzó su carrera con los Tampa Bay Rays y desde 2021 viste la camiseta de los Phillies.

El año pasado, Alvarado dejó efectividad de 3.81 en apenas 26.0 innings lanzados. Tiene 52 salvados en su carrera y su recta puede alcanzar más de 100 millas por hora con consistencia.

La ausencia de Alvarado se suma a las de José Altuve, Pablo López, Miguel Rojas, Robert Suárez, Jesús Luzardo y Oddanier Mosqueda en el conjunto venezolano.

