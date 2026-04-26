¿Por qué Alex Cora salió de los Houston Astros y cuál fue su cargo en el equipo?

Alex Cora ha sido noticia este fin de semana en MLB porque los Boston Red Sox lo despidieron después de haberlo tenido como manager por más de siete temporadas.

Muchos analistas de Grandes Ligas están convencidos de que el puertorriqueño que ganó una Serie Mundial como dirigente en Boston no pasará mucho tiempo desempleado y algunos piensan que sus vínculos con Houston Astros pueden darle una oportunidad de trabajo.

La organización de Houston fue, de hecho, la primera en las mayores en la que Cora formó parte de un cuerpo técnico. Antes de eso había pasado tiempo trabajando como gerente en Puerto Rico (en la liga con los Criollos de Caguas y con la selección en el Clásico Mundial de 2017), como manager también y fue analista de béisbol para ESPN de 2013 a 2016.

Alex Cora broke his silence today, telling @MarlyRiveraESPN that he takes responsibility for his actions in Houston but wasn't the "sole mastermind" behind the cheating scheme.https://t.co/5Ehh0P3EqX — Chris Cotillo (@ChrisCotillo) June 11, 2020

¿Cuál era el cargo de Alex Cora en los Astros?

El paso de Alex Cora por los Astros de Houston fue breve, pero dejó huella. Fue contratado por los siderales en 2017, y nombrado coach de banca del estratega A.J. Hinch y rápidamente se consolidó como uno de los principales candidatos para varios puestos de manager. Con Houston fue campeón de la Serie Mundial.

¿Por qué se fue de Houston?

No fue un despido. El camino de Alex Cora y los Astros se separó tras la Serie Mundial de 2017. El 22 de octubre fue contratado para dirigir a los Boston Red Sox y así cumplió el sueño que había comenzado a trabajar tras su retiro como jugador profesional.

En Boston fue campeón en su primer año, 2018. No sólo se quedaron con la corona de la Serie Mundial cuando derrotaron a Los Angeles Dodgers, sino que también lograron la mayor cantidad de victorias en la historia de la franquicia.

La participación de Alex Cora en el escándalo de los Astros

Aunque sólo vistió la camiseta de los Astros por un año, su paso por Houston coincidió con el escándalo de robo de señas que reventó en MLB en 2020. La investigación reveló que el boricua “había sido fundamental en el desarrollo de formas para usar la sala de repetición de los Astros para transmitir señales ilegalmente cuando era coach de banca”.

Como otros miembros del alto mando de los siderales (el manager A.J. Hinch y el gerente Alex Ludlow entre ellos), Cora también tuvo que pagar las consecuencias por su implicación. La MLB lo suspendió por un año y para cumplir su castigo se desvinculó de los Red Sox, a los que ya tenía dos temporadas dirigiendo.

“Pasé tiempo en mi casa por las razones equivocadas”, dijo cuando regresó al circuito en 2021. “Me merecía lo que pasó este año. No estoy orgulloso de ello... Al final, obtuve mi castigo y lo cumplí”.

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