¿Por qué los Astros se negaron a que Bad Bunny pagara el seguro de Carlos Correa del Clásico Mundial?

Una de las noticias más polémicas con relación al próximo Clásico Mundial de Béisbol ha sido el impacto en la selección de Puerto Rico de las ausencias por negativa del seguro médico. Esto los priva de contar con figuras de MLB del calibre de Francisco Lindor (que tuvo una cirugía recientemente) y Carlos Correa.

El infielder de los Houston Astros manifestó su decepción por no poder unirse a la competencia con el equipo boricua y poco a poco ha ido revelando más información.

Por ejemplo, que el artista Bad Bunny –el mismo que protagonizó el show de medio tiempo en el Super Bowl- se ofreció a pagar un seguro médico independiente para Correa y Lindor con la esperanza de verlos jugar en el Clásico con Puerto Rico.

Sin embargo, esta opción terminó por descartarse. Lindor no iba a poder jugar con la lesión en la mano, y a Correa los siderales le recomendaron no aceptar la oferta del artista.

Carlos Correa confirmed today that Bad Bunny offered to pay his insurance to play in the WBC. MLB, the Astros and Scott Boras all told him "it's a bad idea." More here from Correa - https://t.co/zbILYw6ASA — Chandler Rome (@Chandler_Rome) February 13, 2026

¿Cuál era la propuesta y por qué se rechazó?

El seguro para el Clásico Mundial avala el contrato garantizado para el jugador. Es decir, que en caso de que el pelotero sufra una lesión durante el torneo internacional asume el pago del salario por los días que se pierda.

Al no superar los protocolos del seguro una de las alternativas de Carlos Correa para estar en el grupo dirigido por Yadier Molina era pagar una póliza independiente y fue lo que Bad Bunny se ofreció a hacer de acuerdo con lo que el propio pelotero le dijo a The Athetic.

Pero los Astros no fueron los únicos en sugerir que no era una buena idea. Correa declaró que tanto la organización de Houston como la oficina del comisionado de Grandes Ligas y su agente Scott Boras le hicieron ver que era mejor desistir.

“Todos me dijeron que era una mala idea. Me dijeron que la compañía de seguros que me propusieron tenía casos en los que no les pagaba a los jugadores. Como no fue aprobada por la MLB, ni por la organización, ni por mi agente, no podía firmar mi vida con algo que tres personas en las que confío me dicen que no haga”, dijo Correa al portal The Athletic.

Houston Astros trajo de regreso a Carlos Correa en un cambio en 2025 | Sergio Estrada-Imagn Images

Bad Bunny es socio en una agencia de representación de atletas, Rimas Sports, que no tiene entre sus clientes ni a Correa ni a Lindor. Al primero lo maneja Boras, y Lindor es representado por David Meter.

“Significa mucho que esté tan involucrado”, dijo Correa en el complejo de entrenamiento de primavera de los Astros. “Intentó hacer todo lo posible. Quería asegurarse de que saldría a jugar para el equipo puertorriqueño en casa. Que lo hiciera significa lo mucho que se preocupa por el país y por la afición en casa. Estoy profundamente agradecido por su esfuerzo”.

¿Qué problemas ha tenido la agencia de Bad Bunny?

Rimas Sports, la agencia de Bad Bunny, y la Asociación de Jugadores de la MLB llegaron a un acuerdo en una demanda en 2025 después de que el sindicato sancionara a la agencia de representación deportiva por infringir sus regulaciones para agentes.

Parte del acuerdo legal revocó la certificación de agente de William Arroyo, y se denegó las de dos ejecutivos (Noah Assad y Jonathan Miranda), alegando un préstamo sin intereses de $200.000 y un obsequio de $19.500. Assad fue suspendido cinco años y Miranda tres y el sindicato impuso una multa de $400.000 por mala conducta.

Más contenido del Clásico Mundial de Beisbol