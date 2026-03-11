¿Por qué Jonathan Araúz reaccionó de forma agresiva contra el cuerpo técnico de Panamá?

El Clásico Mundial de Béisbol ofrece otra perspectiva de este deporte, muy distinta a la que estamos acostumbrados en una temporada regular de las Grandes Ligas. Podemos ver a un electricista enfrentando a Shohei Ohtani, como ocurrió con Ondrej Satoria de República Checa, o a un jugador reclamando de forma airada a su manager, como Jonathan Araúz con el manager de Panamá José Mayorga,

El caso de Araúz llamó mucho la atención, pues sus compañeros tuvieron que detenerle, sino la situación pudo pasar a mayores. El jugador estaba furioso por la manera de dirigir de su cuerpo técnico y lo hizo saber con su reacción.

"Si el dirigente o el staff no son agresivos, nosotros no podemos cambiar el juego con un swing", declaró Araúz para ESPN.

Panamá se despidió del Clásico Mundial con una derrota ante Colombia 4 carreras por 3, para quedar eliminados. Araúz conectó un rodado hacia la segunda base y pareció no correr con intensidad hacia la inicial, algo que pudo haber desencadenado la discusión.

Cuando entró al dugout, le dijo unas cuántas cosas a su manager y este le respondió. Luego tuvo que ser detenido por sus compañeros, pues estaba muy moletos en la cueva de Panamá.

"Es muy triste lo que pasó. Creo que no se tomaron las decisiones correctas”, dijo Arauz en entrevista con ESPN. “De qué sirve que nosotros los jugadores salgamos a dar el 100 por ciento, si los dirigentes no son agresivos”.

Jonathan Araúz no se guardó nada en sus declaraciones tras la derrota de Panamá ante Colombia en el Clásico Mundial de Béisbol.



Araúz también reclamó enérgicamente en el dugout Panameño. El manager de Panamá, José Mayorga, no declaró nada al respecto.

Colombia jugó ese partido ya eliminado, mientras que Panamá todavía tenía posibilidades de acceder a la segunda ronda si ganaba el compromiso.

“Creo que pudimos tener más victorias”, dijo Mayorga a ESPN. “Obviamente ganamos uno, pero al final del día es un momento de aprendizaje.Esto nos ayudará a crecer más”.

En medio de la polémica, Paolo Espino, lanzador histórico de este país, disputó su último encuentro como profesional, ya que en días pasados había anunciado su retiro después del torneo de selecciones.

“Creo que será un poco difícil para mi. Recuerdo en el 2006 cuando vine aquí (al Clásico Mundial) con 19 años de edad”, recordó Espino. “Me voy 20 años después en otro Clásico”.

La polémica de Araúz y Mayorga se une también a la de Cal Raleigh y Randy Arozarena, después de que el receptor no aceptara el saludo del jardinero en la caja de bateo durante el encuentro de esta semana entre Estados Unidos y México.

