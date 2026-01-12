Pronósticos y favoritos para el Clásico Mundial de 2026

Crece la expectación por el comienzo del Clásico Mundial de Béisbol, un evento que se ha consolidado como el torneo internacional más importante de este deporte y que en esta edición de 2026 tendrá en acción a grandes astros de MLB.

Figuras de la categoría del capitán de los New York Yankees, Aaron Judge, y el cuatro veces ganador del MVP Shohei Ohtani estarán vistiendo las camisetas de sus selecciones, y de acuerdo con todos los pronósticos se espera verlos enfrentarse por el trofeo de campeón en la final del 17 de marzo en Miami.

Estados Unidos y Japón -los ganadores de las últimas dos ediciones- parten como los grandes favoritos de la cita que comenzará el 4 de marzo, pero también están presentes otros equipos que de seguro darán pelea con rosters llenos de jugadores con etiquetas de estrellas en las Grandes Ligas, como República Dominicana, Venezuela Puerto Rico e inclusive México, que se quedó con el tercer lugar.

La contienda tiene cuatro grupos de cinco equipos distribuidos en San Juan de Puerto Rico, Houston, Japón y Miami, y en el papel hay claros contendientes para avanzar a la siguiente fase. Pero en todas las cinco ediciones anteriores se ha presentado un equipo que sorprende, tal como sucedió con México en 2023 ¿Cuál será la revelación en esta oportunidad?

Counting down the days until the 2026 #WorldBaseballClassic begins!



Here's everything you need to know about the tournament 👇 pic.twitter.com/x1LqhLOIRl — World Baseball Classic (@WBCBaseball) December 19, 2025

Grupo A

Jameson Taillon lanzará por Canadá, pero sus oportunidades de clasificar a los cuartos de final se vieron drásticamente impactadas por la renuncia de Freddie Freeman a participar. En teoría la selección de Puerto Rico liderada por Francisco Lindor (aunque no cuentan con Kike Hernández, que tuvo una cirugía después de la Serie Mundial, ni con George Springer) y dirigida por Yadier Molina no parece tener enemigos para ser primera de grupo. Si los canadienses no pueden remediar la ausencia de Freeman el segundo lugar de la llave puede quedar en manos de Cuba, que ya fue subcampeona en 2006.

Grupo B

No parece haber lugar para sorpresas en el segmento B. A Estados Unidos le sigue doliendo la final de 2023 y armó el mejor equipo posible para ir por el desquite: Judge, Kyle Schwarber, Bobby Witt Jr., Cal Raleigh, Bryce Harper, Tarik Skubal, Paul Skenes y Mason Miller están confirmados y a menos de que suceda una catástrofe pasarán como líderes. México está llamado a ser segundo en una llave que tiene también a Italia, Brasil y Reino Unido.

Grupo C

El Tokyo Dome en la capital japonesa, con su inigualable ambiente, vuelve a ser sede de un grupo en el Clásico Mundial. Japón no es el gran favorito para esta edición de la competencia, pero de la mano de Ohtani no hay dudas de que será el líder de la tabla en el Grupo C, donde puede clasificar invicto. El segundo miembro de esta llave que pasará a cuartos de final puede estar entre China Taipei y Corea del Sur, que tiene una de las ligas más sólidas de Asia. Australia y República Checa completan el grupo.

Shohei Ohtani 2026 Team Japan edition ... loading 🇯🇵 pic.twitter.com/SIBG7dyg2O — World Baseball Classic (@WBCBaseball) November 25, 2025

Grupo D

Se esperan llenos en Miami, el centro de la cultura latina en Estados Unidos, para respaldar a las selecciones de Venezuela y República Dominicana. Ver a Ronald Acuña Jr., Salvador Pérez, Juan Soto y Vladimir Guerrero Jr., entre otras estrellas de MLB, garantiza una buena asistencia. Salvo algún imprevisto, sudamericanos y merengueros serán los clasificados a cuartos de final del Grupo D, en el que también jugarán Israel, Nicaragua y Países Bajos, que estará dirigido por Andruw Jones.

Cuartos de final

Es verdad que la liga de Corea del Sur es fuerte, pero su selección no será rival de temer para Venezuela en un posible enfrentamiento en cuartos, en el que los vinotintos lucen superiores en varios aspectos. Tampoco tiene oportunidades Cuba, cuya hegemonía en este deporte pasó a la historia, de sacar del camino al poderoso equipo de Estados Unidos.

Será muy interesante ver el duelo entre México y Puerto Rico por el pase a semifinales, y puede que el equipo dirigido por Benji Gil tenga más recursos que el boricua para apuntarse el triunfo. En el otro enfrentamiento, y a pesar de tener una nómina de estrellas, República Dominicana no podrá doblegar a la escuadra de Ohtani y Japón.

Semifinales

En Venezuela todavía tienen pesadillas con el jonrón de Trea Turner que los sacó de las semifinales en 2023 y en esta edición volverán a toparse con Estados Unidos pero, precisamente, en la ronda delos mejores cuatro. De nuevo, será un obstáculo insalvable para Acuña y compañía. Los pronósticos apuntan a que la otra semifinal será también una reedición de la edición pasada, con México desafiando a los campeones vigentes de Japón, que volverán a imponerse.

Team Japan: 3 World Baseball Classic titles

Team USA: 1 World Baseball Classic title

Team Dominican Republic: 1 World Baseball Classic title



Will there be a new member of this list or will someone add to their trophy case? 👀 pic.twitter.com/2V2KRpWmQS — World Baseball Classic (@WBCBaseball) January 10, 2026

Final

Todo parece indicar que el camino de este Clásico Mundial nos llevará a presenciar la revancha entre Estados Unidos y Japón. La presencia de Ohtani, que fue determinante en la final pasada, garantiza que habrá una competencia emocionante, pero un nuevo duelo entre el nipón y Judge cautiva a millones de seguidores del béisbol. En esta ocasión, los norteamericanos tienen muchos argumentos para pensar que pueden cumplir el objetivo y levantar el trofeo de monarcas en el loanDepot Park de Miami.

