¿Por qué se le llama al equipo de Puerto Rico el Team Rubio?

Hasta Nolan Arenado, el antesalista estrella de MLB que nació en California y fue parte de la selección de Estados Unidos que ganó el campeonato en el Clásico Mundial de Béisbol de 2027, se unió a lo que se ha hecho una tradición.

El ganador de 10 Guantes de Oro decidió jugar para Puerto Rico en esta edición del torneo y el fin de semana anterior a la primera concentración de la escuadra boricua cumplió con lo que se ha convertido en un ritual: se tiñó el cabello de rubio.

Las imágenes de varios jugadores con el cabello decolorado -incluyendo a Kiké Hernández, aunque no está en el roster porque se recupera de una cirugía- inundaron las redes sociales en los últimos días, confirmando que el “Team Rubio” está de vuelta en 2026.

Team Rubio is officially back 🇵🇷 pic.twitter.com/SjKUCBCZRA — Shawn Spradling (@Shawn_Spradling) February 26, 2026

Como el Team Rubio se ha hecho conocer la selección puertorriqueña para el Clásico Mundial, un apodo que responde a una costumbre que adoptaron sus jugadores desde ya algún tiempo, una idea espontánea que surgió de un líder, se extendió de un grupo reducido a la totalidad del roster (incluso miembros del equipo técnico, aficionados y periodistas se tiñen de rubio) y se ha mantenido para darles una identidad de grupo.

Esta vez el estadio Hiram Bithorn de San Juan de Puerto Rico será sede del Grupo A en la contienda y, a pesar de que hay ausencias notables en la plantilla, desde ahora se puede prever que veremos a varios rubios alentando en las gradas a su selección platinada.

¿De quién fue la idea y cuándo nació el Team Rubio?

Fue en la edición de 2017 cuando surgió lo que se ha convertido en una tradición para la selección boricua. Y no podía ser de otra manera, fue una idea impulsada por Yadier Molina (que entonces era el receptor y capitán del equipo y ahora es su manager) en los primeros entrenamientos antes de ese torneo como una forma de mostrar unión e identidad.

El ahora miembro del Salón de la Fama, Carlos Beltrán, ya mostraba signos de calvicie y para ser parte del grupo se decoloró la barba.

El nacimiento del Team Rubio de Puerto Rico vio a Carlos Beltrán unirse a la iniciativa | Mark J. Rebilas-Imagn Images

“Para nosotros, todo comenzó como una broma para demostrar cuán comprometidos estábamos el uno con el otro”, reveló Kiké Hernández en una entrevista con ESPN en 2017, cuando el look de los boricuas causó furor. “Que ahora toda la isla lo esté haciendo significa mucho para nosotros”.

“Es algo que hicimos como equipo”, agregó Hernández. “¿A quién le importa si nos vemos bien o no? Sólo estamos tratando de ganar algunos juegos de pelota”.

Puerto Rico llegó a esa final y la perdió (fue su segundo subcampeonato consecutivo) con Estados Unidos, pero la costumbre de decolorarse el cabello para la competencia no se abandonó y se retomó cuando el Clásico Mundial volvió a jugarse en 2023.

