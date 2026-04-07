¿Por qué los New York Mets retirarán el número 15 de Carlos Beltrán?

Carlos Beltrán jugó 20 años en MLB. Fue Novato del Año con Kansas City Royals y campeón de la Serie Mundial con Houston Astros, pero fue su paso de siete temporadas por los New York Mets lo que siente que más marcó su carrera. Por eso eligió llevar esta gorra en su placa del Salón de la Fama y ahora se emociona con el homenaje que le harán.

Los metropolitanos informaron este lunes su decisión de retirar el número 15 que usó el outfielder puertorriqueño, una resolución que obliga al jardinero Tyrone Taylor a cambiar su camiseta por el dorsal 28. La ceremonia está prevista para el 19 de septiembre y para Beltrán es un sueño hecho realidad.

“Es el mayor homenaje posible, y me siento verdaderamente bendecido. Los Mets ocupan un lugar especial en mi corazón”, dijo en declaraciones reproducidas por la agencia de noticias AP.

“Este verano será increíblemente significativo, desde mi ingreso al Salón de la Fama del Béisbol hasta este honor del Salón de la Fama de los Mets, y como broche de oro, el retiro de mi número. Estoy profundamente agradecido”, agregó.

¿Cuáles fueron los números de Carlos Beltrán como jugador en MLB?

Beltrán fue elegido en enero de este año para tener su placa en Cooperstown, un premio a una trayectoria de dos décadas que comenzó en Kansas City. También jugó para San Francisco Giants. Texas Rangers, St. Louis Cardinals, New York Yankees y los Astros, con los que fue celebró el título en su última zafra como jugador activo.

El boricua fue nueve veces All Star y ganó el premio Roberto Clemente, y es uno de los ocho jugadores en la historia de MLB con al menos 300 jonrones y 300 bases robadas. También pertenece al club de jugadores con por lo menos 500 dobles (565), 400 jonrones (435) y 300 bases robadas (312), una lista en la que acompaña a Willie Mays, Andre Dawson, Barry Bonds y Alex Rodríguez.

Sus números de por vida muestran una línea ofensiva de .279/.350/.486, OPS de .837, 1.587 remolcadas y 1.582 anotadas En playoffs esos números mejoraron a .307/.412/.609, con OPS de 1.021, 16 cuadrangulares, 15 dobles y 42 carreras impulsadas.

¿Por qué los Mets retirarán su número 15?

Carlos Beltrán jugó para los Mets entre 2005 y 2011, y con este uniforme ganó sus tres Guantes de Oro y dos Bates de Plata. Está entre los primeros 10 jugadores en la historia del equipo en jonrones, impulsadas, anotadas, porcentaje de embasado, slugging y OPS.

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On Saturday, September 19, Carlos Beltrán will be inducted to the Mets Hall of Fame and have his number 15 retired.



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“Carlos Beltrán fue uno de los mejores bateadores en la historia del equipo, combinando el trueno y la velocidad con una defensa élite”, expresaron los dueños de la escuadra neoyorquina, Steve y Alex Cohen.

“Estamos muy entusiasmados de que vaya a ingresar al Salón de la Fama este año, y no vemos la hora de rendirles homenaje a él y su familia cuando acompañe a Tom Seaver y Mike Piazza entre los jugadores que llevan la gorra de los Mets en Cooperstown y cuyos números cuelgan encima de las gradas del estadio”, agrega el comunicado.

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