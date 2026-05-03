¿Por qué los New York Yankees están retrasando el regreso de Anthony Volpe?

El motivo por el que Anthony Volpe se mantiene en ligas menores con los New York Yankees tiene nombre y apellido: José Caballero. El conjunto del Bronx no quiere forzar el regreso del campocorto, ya que se sienten cómodos con el buen trabajo que está haciendo el panameño.

"Reevaluaremos nuestra posición después del domingo", comentó Boone a ESPN. "No creo que le afecte tener un poco más de rodaje. 'Caby' obviamente está jugando muy bien, así que quiero que Anthony tenga todas las oportunidades para tener éxito al volver, pero también debo notar lo que está pasando con nuestro club actualmente".

Caballero está bateando para .259, con 4 cuadrangulares, 29 hits, 14 carreras anotadas y 12 bases robadas en 112 turnos al bate. El panameño está en su cuarta temporada en las Grandes Ligas, después de comenzar su carrera con Seattle en 2023, luego jugó en 2024 con Tampa Bay y el año pasado llegó a los Yankees a mitad de temporada.

Pero Volpe está tocando la puerta gracias a su buena actuación en las menores. El infielder, que se sometió a una cirugía en el hombro izquierdo el 14 de octubre, batea para .278 con un jonrón y cuatro impulsadas en 11 juegos de ligas menores.

Boone reconoció que el buen momento de Caballero ha permitido que los Yankees le den más tiempo de recuperación a Volpe, primero para estar completamente seguros de que está fuera de peligro por la operación a la que se sometió y segundo porque tienen el respaldo del panameño.

"Claramente lo complica un poco", admitió Boone. "José se ha ganado las oportunidades y ha sido una pieza clave en nuestro éxito al inicio de la temporada".

¿Qué números dejó Anthony Volpe en 2025?

Volpe tuvo un desempeño irregular en 153 partidos en la temporada pasada. Dejó línea ofensiva de .212/.272/.391 con un OPS de .663, 19 jonrones y 72 carreras impulsadas. También tuvo la mayor cantidad de errores para un defensor del campocorto de la Liga Americana, con 19.

¿Anthony Volpe es el campocorto del futuro de los Yankees?

Los Yankees tienen muchas dudas de Volpe en la posición. Su poca capacidad para batear para promedio y los errores a la defensiva hacen pensar que el infielder podría salir de la organización en los próximos años, para darle paso a George Lombard Jr.

El prospecto número uno de los Yankees y 27 de todas las Grandes Ligas, según MLB Pipeline, ya recibió un ascenso a Triple A y toca la puerta para alcanzar el máximo nivel a finales de temporada. Se espera que sea el torpedero de todos los días de los Yankees en el futuro.

Más contenido de los New York Yankees