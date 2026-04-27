Las fechas en las que Anthony Volpe podría unirse a los New York Yankees tras su lesión

Desde hace una semana se ha estado hablando de la cercanía en la fecha de incorporación de Anthony Volpe a los New York Yankees. Pero el manager Aaron Boone ha preferido ser prudente al hablar de la fecha de debut de su campocorto en esta temporada de MLB.

“Está cerca de lograrlo”, dijo Boone el jueves pasado. “Solo quiero que siga teniendo buenos días y así es como lo veo”.

Hasta el domingo, Volpe había disputado ocho partidos en su asignación de rehabilitación, distribuidos entre el Somerset (Doble A) y el Scranton (Triple A), con una línea ofensiva en general de .308/.333/.423, OPS de .756, un jonrón y tres carreras impulsadas.

Aunque Boone no cree que su regreso sea “inminente”, hay analistas de Grandes Ligas reportando que en Nueva York esperan activar a su infielder durante la semana, después de que juegue un par de duelos más en las menores. Se habla del miércoles, en el último partido de la serie contra Texas Rangers, o el jueves, antes de enfrentarse a Baltimore.

Update: Anthony Volpe is expected to play a couple of games with Somerset (Double-A) before joining the Yankees between Wednesday and Thursday. https://t.co/u98rhlx09n — Francys Romero (@francysromeroFR) April 26, 2026

¿Qué lesión tuvo el campocorto de los Yankees Anthony Volpe?

Anthony Volpe sigue recuperándose de una cirugía artroscópica que le practicaron en el hombro el 14 de octubre de 2025, tras jugar la mayor parte de la temporada pasada con un desgarro "significativo" en el labrum izquierdo. La lesión la sufrió en mayo.

¿Quién será el sacrificado en el roster cuando regrese?

La activación de Anthony Volpe tendrá consecuencias directas para el panameño José Caballero, que ha sido el titular del campocorto desde el Opening Day y que tendrá que irse a la banca y luchar por permanecer en el roster. Sin embargo, se cree que quien será sacrificado para hacerle un lugar en la plantilla será el veterano Randal Grichuk.

¿Cómo quedará el lineup de los Yankees con Anthony Volpe?

Jugador Posición Trent Grisham Jardinero central Aaron Judge Jardinero derecho Cody Bellinger Jardinero izquierdo Ben Rice Primera base Jasson Domínguez Bateador designado Jazz Chisholm Jr. Segunda base Austin Wells Receptor Anthony Volpe Campocorto Ryan McMahon Tercera base

¿Cuáles fueron sus números de la temporada 2025?

Volpe tuvo una campaña de 2025 con números ofensivos irregulares. Aunque alcanzó topes personales en dobles (32) y carreras impulsadas (72), conectó 19 vuelacercas y tuvo promedios de .212/.272/.391 con OPS de .663, unos números que estuvieron por debajo de producciones anteriores.

Defensivamente tuvo una campaña para el olvido, en la que sumó la mayor cantidad de errores entre los torpederos de la Liga Americana con 19. El manager Aaron Boone insistió en aclarar que su desempeño no estaba relacionado con la lesión.

¿Cómo es el contrato de Anthony Volpe con los Yankees?

El infielder no tiene un contrato multianual y no hay indicios de que le vayan a ofrecer una extensión. El salario que acordaron Anthony Volpe y los Yankees para la temporada de 2026 es de $3.475.000. Al campocorto de 24 años de edad le quedan dos temporadas más de arbitraje antes de ser elegible para la agencia libre en 2029.

Más contenido de los New York Yankees