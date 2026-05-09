¿Por qué los New York Yankees subieron realmente a Spencer Jones a MLB?

Por mucho tiempo se había estado esperando el ascenso de Spencer Jones a MLB sin que los New York Yankees tomaran la decisión. En el Spring Training de este año volvió a verse bien y, aún así, el manager Aaron Boone lo reasignó a las menores asegurando que todavía tenía “aspectos en los cuales trabajar”.

La tendencia a poncharse del outfielder y bateador zurdo de 24 años ha sido una preocupación para el conjunto el Bronx, que se vio obligado a promoverlo a Grandes Ligas por las lesiones de Giancarlo Stanton y Jasson Domínguez cuando ya habían salido de Randal Grichuk.

Para Boone, Jones se ganó el llamado a las mayores. “Se ha integrado muy bien con el equipo”, declaró a la cadena YES Network el viernes antes del juego en Milwaukee. “Ha tenido un excelente comienzo de temporada en Triple-A, ha sido muy productivo con el bate y se ha ganado la oportunidad de estar aquí”.

Spencer Jones deserved his Yankees chance - even if there are concerning questions to answer https://t.co/n0XB3lmcSQ pic.twitter.com/EtxTCm34zw — New York Post (@nypost) May 8, 2026

“Creo que todos estamos muy contentos por él; obviamente, siendo una selección de primera ronda y habiendo progresado en nuestro sistema, que esté aquí hoy, se lo merece”, insistió Boone. “Sólo quiero que se concentre en tener buenos turnos al bate. Sin duda, tiene la capacidad de influir en los partidos, pero se trata de mantener la calma y concentrarse en cada turno al bate”.

Los veteranos del equipo se han mostrado complacidos con su llegada. “Es un hombre grande que golpea la pelota muy lejos”, dijo el jardinero Cody Bellinger. “Honestamente, también es un atleta excepcional. No sabía sobre su velocidad. Es muy atlético y se mueve bien. Es simplemente un buen jugador de béisbol”.

¿Hay una intención “oculta” con su ascenso?

Las lesiones de jugadores clave cambiaron el plan de los Yankees con su prospecto número seis, a quien no tenían en primera línea para un ascenso. Algunos analistas han sugerido que la promoción de Spencer Jones responde a otro interés de la organización: probarlo en Grandes Ligas y dejar que muestre lo que puede hacer para que genere interés y gane valor en el mercado de cambios antes de la fecha límite.

¿Qué números tiene Spencer Jones en las menores?

Spencer Jones fue seleccionado en la primera ronda (puesto 25 general, proveniente de la Universidad de Vanderbilt) en el Draft de MLB de 2022. Antes de ser promovido a las Grandes Ligas el jueves jugó 33 partidos en Triple A esta temporada y conectó 11 jonrones con 41 carreras impulsadas y OPS de .958. Su OPS de por vida en 415 juegos en las menores es de de .848 con 83 cuadrangulares en 413 juegos y promedios de .270/.351/.497, pero suma 600 ponches en 1.613 turnos.

¿Cómo le fue en su debut en MLB?

A Jones no le toco un estreno fácil y tuvo que enfrentar a un inspirado Jacob Misiorowski, que hizo siete lanzamientos por encima de las 103 mph en la primera apertura contra los Yankees de su carrera. El bateador designado de Aaron Boone no dio hits en su debut en las mayores, tomó un boleto y se ponchó un par de veces.

¿Tiene oportunidad de quedarse toda la temporada en las Grandes Ligas?

El panorama no es esperanzador para Spencer Jones. Giancarlo Stanton está más cerca de regresar y cuando lo haga no jugará en el campo, sino que seguirá adueñado del rol de bateador designado y eso le resta oportunidades de juego al novato, que seguramente regresará a las menores cuando Jasson Domínguez pueda ser reactivado o Stanton esté listo para volver. En los jardines no tiene chance con Aaron Judge, Trent Grisham y Cody Bellinger.

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