¿Por qué Roki Sasaki no estará con Japón en el Clásico Mundial 2026?

Roki Sasaki, estrella de Los Angeles Dodgers, habló sobre el Clásico Mundial de Béisbol, cita a la que no acudirá para cuidar su salud y llegar en la mejor condición posible al Opening Day 2026, después de una temporada amarga en lo personal el año pasado.

El japonés no se sumará a su selección, una de las favoritas para obtener el título, debido a la cirugía en el hombro derecho que se le practicó en 2025. Su no participación en el torneo es una decisión personal, consensuada con la directiva de los Dodgers, que prefiere tener al lanzador en su campo de entrenamiento durante toda la pretemporada.

A diferencia de otros jugadores que no estarán en el Clásico por el tema del seguro y que se han quejado por esta situación, Sasaki dijo que quiere ser preventivo. "Mi salud es lo más importante ahora mismo", aseguró el diestro.

Yoshinobu Yamamoto y Shohei Ohtani, también japoneses y figuras estelares de los Dodgers, sí participarán en el torneo y buscarán defender el título que obtuvieron en 2023. Japón ha ganado tres de las cinco ediciones del Clásico y, a pesar de la ausencia de Sasaki, siguen siendo favoritos.

La primera temporada de Sasaki fue algo decepcionante. Dejó 4.46 de efectividad en 36.1 innings, con 22 boletos y 28 ponches en 10 presentaciones, ocho de ellas como abridor.

En la postemporada mejoró notablemente, con efectividad de 0.80 en 10.2 entradas, con 4 victorias y sin conocer la derrota. Fue clave en nueve presentaciones como relevista, ganando su primer título de Serie Mundial, en la recordada final ante los Toronto Blue Jays.

Ahora el derecho se concentrará en fortalecer el hombro para ser candidato a un puesto en la rotación del manager Dave Roberts. Los Dodgers se han movido bien en el mercado, con adiciones como las de Kyle Tucker y Edwin Díaz.

Sasaki estará bajo su actual contrato con los Dodgers hasta 2030. En su primera parada en la agencia libre, el japonés podría sumar un contrato récord, pero antes debe demostrar en las próximas temporadas que es la estrella del pitcheo que hizo historia en la liga de su país.

En su paso por la Liga de Japón, en la que debutó a los 19 años de edad, el derecho dejó registro de 29-15 con una efectividad de 2.10 y 505 ponches en 394.2 entradas. Ahora su enfoque está en dejar esos mismos números en la MLB y el Clásico Mundial podrá esperar.

