¿Por qué Shohei Ohtani es un jugador de dos vías?

Shohei Ohtani no ha dejado de tener todas las miradas de MLB puestas sobre sus hombros. Su llegada al circuito en 2018 desde Japón estuvo rodeada de muchas expectativas y, aunque ha tenido algunas lesiones de importancia, no ha decepcionado.

La superestrella de Los Angeles Dodgers no tiene comparación en las Grandes Ligas por su condición de jugador de dos vías que le ha permitido batir marcas que estuvieron en poder de Babe Ruth por más de 100 años.

En principio, no cualquiera puede igualar a Ohtani y ser un jugador de dos vías. En el portal MLB.com hay una regla para esta doble función: “los equipos también pueden designar a jugadores como jugadores de dos vías (jugadores que son tanto jugadores de posición como lanzadores) si cumplen ciertos criterios. Los jugadores de dos vías pueden lanzar en cualquier situación, pero no cuentan para el total de lanzadores del roster activo”.

Shohei Ohtani says that his goal is to be a two-way player for his career as long as possible:



"It's always hard to determine the longevity of any career. My goal is just to be able to play two-way as long as possible and to play baseball as long as possible." pic.twitter.com/WM4UK3f0h7 — Doug McKain (@DMAC_LA) July 14, 2025

La regla establece dos condiciones que deben cumplir: “Los jugadores califican para la designación de jugador bidireccional si han cumplido con las dos siguientes condiciones en la temporada actual de la MLB o en cualquiera de las dos temporadas anteriores:

Lanzado al menos 20 entradas en las Grandes Ligas.

Iniciado al menos 20 juegos de las Grandes Ligas como jugador de posición o bateador designado, con al menos tres apariciones al plato en cada uno de esos juegos.

Ohtani desde sus tiempos con los Angels ha cumplido este doble rol como bateador designado, sin defender en el campo, aunque sí lo hacía en Japón como jardinero derecho. Es una de las historias de éxito en las mayores, aunque no la única.

El caso más reciente fue el de Rick Ankiel, que bateó para promedio de .207 con dos jonrones en 53 juegos como lanzador entre 1999 y 2004 con los St. Louis Cardinals, antes de convertirse en jardinero de tiempo completo. Ankiel fue el primer jugador desde “El Bambino” en ganar al menos 10 juegos como serpentinero y conectar 70 o más cuadrangulares en las Grandes Ligas.

El prospecto número dos de los New York Yankees, Spencer Jones, también fue un jugador de dos vías en su paso por el béisbol universitario, pero el experimento terminó cuando tuvo una cirugía Tommy John y se quedó como outfielder a tiempo completo.

Ninguno puede compararse con Ohtani, que se convirtió en el quinto jugador en la Era Moderna de MLB (desde 1900) con 500 hits como bateador y 500 ponches como lanzador. Se unió a un club muy selecto que tiene por miembros a Smoky Joe Wood, Red Ruffing, Walter Johnson y Babe Ruth.

El japonés ganó sus dos primeros MVP por los números que dejó en su doble rol y en 2025 está de regreso al montículo tras superar un par de intervenciones quirúrgicas y aunque en sus primeras cinco salidas con los Dodgers tuvo efectividad de 1.00, con 10 ponches y 2 boletos en 9.0 innings lanzados, esos números han cambiado y ahora, terminado el mes de agosto, muestra 4.18 de efectividad en 11 aperturas, con balance de 1-1, 44 abanicados y 7 bases por bolas.

Con el madero posee una línea de .276/.386/.600, OPS de .986, 45 cuadrangulares, 17 dobles y 85 carreras impulsadas.