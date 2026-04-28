¿Por qué Shohei Ohtani no está bateando cuando le toca ser abridor de los Dodgers?

Shohei Ohtani se concentrará en solo lanzar este martes, cuando le toque abrir contra los Miami Marlins. Su manager, Dave Roberts, quiere que el japonés de Los Angeles Dodgers se enfoque en su faceta como lanzador y no actúe como habitualmente lo hace como bateador designado.

En múltiples ocasiones hemos visto como Ohtani termina corriendo después de consumir un turno o cuando se queda esperando turno, para de forma inmediata hacer su calentamiento previo a la siguiente entrada.

Este martes será la segunda ocasión en la temporada en que Ohtani está sobre la lomita, pero no consume turnos al bate.

La decisión de Roberts es por precaución, ya que Ohtani recibió un golpe en el hombro la semana pasada y quiere descansarlo. El estratega no ha confirmado que esta estrategia se mantendrá en la temporada, por lo que parece ser una decisión circunstancial.

Otro punto fundamental en la decisión del manager es que por temas de calendario, Ohtani no contará con los seis días habituales de descanso que tiene entre aperturas, por lo que prefieren darle prioridad, al menos este martes, al pitcheo.

En sus últimos dos encuentros, Ohtani batea para 4 indiscutibles en 6 turnos, con un jonrón, cuatro carreras anotadas y dos bases robadas.

Roberts: Shohei Ohtani might only pitch on Tuesday vs. Marlins.



Dodgers are still discussing if he'll hit. — Underdog MLB (@UnderdogMLB) April 27, 2026

Ohtani, jugador de dos vías, tiene una racha de 10 partidos consecutivos conectando un hit o más contra los lanzadores de los Miami Marlins. Su bate lo extrañarán, pero ante una temporada tan larga, es mejor preservar al que es considerado por muchos como el mejor jugador del beisbol.

El 4 veces MVP batea para .278, con 6 jonrones y 13 carreras remolcadas, además de 20 boletos en 28 encuentros disputados. Como lanzador, Ohtani exhibe marca de 2-0 en 24.0 innings con 0.38 de efectividad, con solo una carrera permitida.

Quizás la idea este año de Roberts es hacer todo lo que está a su alcance para que Ohtani pueda ganar por primera vez en su carrera el Cy Young de la Liga Nacional. Hasta ahora, el japonés ha sido el mejor lanzador del viejo circuito.

El japonés de 31 años de edad está en su séptima temporada en las Grandes Ligas y tercera con los Dodgers. Ha sido toda una sensación desde su llegada a Los Angeles, consiguiendo dos campeonatos consecutivos.

Ohtani es el segundo jugador más caro en todo el beisbol y Roberts y los Dodgers hacen todo para cuidar y preservar su salud.

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