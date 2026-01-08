¿Por qué Venezuela no irá a la Serie del Caribe de 2026 en Guadalajara?

Venezuela tenía todo preparado para albergar la Serie del Caribe 2026, haciendo muestra de dos de los estadios más modernos de la región, como lo es el Estadio Monumental Simón Bolívar de Caracas, inaugurado en 2023 y el Fórum La Guaira de Macuto, que abrió sus puertas en 2020.

El país sudamericano había negociado con Puerto Rico la celebración del torneo en 2026, ya que los boricuas no podían llevar a cabo el evento porque serán sede del próximo Clásico Mundial de marzo y no querían organizar dos campeonatos seguidos.

Sin embargo, la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC) anunció oficialmente el 19 de diciembre de 2025 que la Serie del Caribe 2026 se mudaría de Caracas a Guadalajara, México, y que Venezuela no participaría en el torneo.

Todo esto después de que México, Puerto Rico y República Dominicana se reunieran el pasado 15 de diciembre para concluir que no viajarían a la capital venezolana por la tensión política que había en ese momento con la relación con Estados Unidos.

Mexicanos, boricuas y dominicanos explicaron que por las "situaciones ajenas a su control y diversos factores logísticos", no asistirían al evento. Eso obligó a que la Confederación se moviera rápido para lograr que Guadalajara y el Estadio Panamericano albergaran el evento.

¿Cómo fue el comunicado de la Confederación del Caribe?

El 15 de diciembre, la CBPC emitió un comunicado en el que dejó clara la postura de México, Puerto Rico y República Dominicana. Días después anunciaron que la Serie del Caribe se movería a Guadalajara.

"La Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC) informa que, en el marco de una Asamblea General Extraordinaria, las ligas miembros de Puerto Rico, República Dominicana y México comunicaron formalmente que, debido a situaciones externas ajenas a su control, no se encuentran en capacidad de asistir a la Serie del Caribe 2026, programada del 1 al 7 de febrero en Venezuela", reza el comunicado.

"La CBPC deja constancia de que dicha comunicación fue recibida en un marco de respeto institucional y conforme a los procedimientos internos de la Confederación. Asimismo, la CBPC reconoce la posición de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), que ha reiterado contar con las condiciones organizativas necesarias para la realización del evento", añade la misiva.

"La Confederación, junto a sus Ligas Miembro, reconoce y valora el trabajo desarrollado por la LVBP y su Comité Organizador, así como los esfuerzos realizados en la planificación de la Serie del Caribe 2026".

¿Cómo fue el comunicado de la LVBP ante esta situación?

La LVBP se ha manejado muy cauta ante esta situación, a través de su presidente Giuseppe Palmisano, ya que como miembros de la Confederación deben velar por los intereses de la Serie del Caribe, pero también tienen una estrecha relación con el gobierno venezolano.

"La LVBP se declara en un 'Estado de Necesidad' por la cancelación del evento en territorio venezolano compromete inversiones y acuerdos adquiridos previamente, dejando a la institución en una posición económica difícil y afectando su credibilidad ante la fanaticada", dijo el comunicado emitido por el equipo de prensa de la LVBP.

En esa comunicación, la liga venezolana también exigió a la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico (LBPRC) para que se le reintegre el dinero que Venezuela le había pagado por la realización del evento que en un principio correspondía hacerse en suelo boricua.

¿Un nuevo torneo en Venezuela para sustituir a la Serie del Caribe?

Ante la imposibilidad de llevar a cabo la Serie del Caribe, el gobierno venezolano anunció un nuevo torneo en Venezuela. Se trata de la Serie de las Américas, que se jugaría del 2 al 10 de febrero, según informó el medio El Extrabase.

En este campeonato participarían Argentina (Club Daom), Panamá, Curaçao, Colombia y Nicaragua, mientras que, Cuba, Panamá y Brasil también estarían presentes en calidad de selecciones.

Sin embargo, todos estos anuncios se dieron antes de los acontecimientos del 3 de enero de 2026, cuando la fuerza armada de Estados Unidos capturó en territorio venezolano al dictador de este país, Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores.

Estos acontecimientos han generado mucha incertidumbre en la población venezolana, se retrasó la postemporada de la LVBP y no hay nueva información oficial sobre esta Serie de las Américas.

¿Cuándo Venezuela volverá a ser sede de la Serie del Caribe?

Que Venezuela vuelva a organizar la Serie del Caribe dependerá de su situación política, social y, sobre todo, gubernamental. La última vez que fueron sede del evento fue todo un éxito en 2023, marcando el récord de asistencia para ese entonces del evento y estrenando el Estadio Monumental de Caracas, uno de los escenarios más modernos del continente.

La rotación que ha anunciado la Confederación del Caribe tiene a Hermosillo, México, en 2027, Puerto Rico o República Dominicana en 2028 y Miami en 2029. Todavía no hay información de cuándo el país de Miguel Cabrera podrá volver a desarrollar un torneo en sus tierras.

