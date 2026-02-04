La posición en la que los Yankees probarán a Amed Rosario en 2026

Amed Rosario recibirá el mascotín de primera base en su llegada a los entrenamientos de los New York Yankees, ya que el equipo dirigido por Aaron Boone quiere probar al polivalente dominicano en esa posición en los juegos de exhibición previos al Opening Day.

De acuerdo con Joel Sherman del New York Post en su podcast, Rosario ha estado entrenando en esa posición durante la temporada baja, pues es quizás un lugar del que se puede ocupar a tiempo completo en el 2026.

"Me han dicho que ha estado trabajando en la primera base durante el invierno y que verá acción allí en el Spring Training", dijo Sherman. "A excepción de receptor y lanzador, es lo único que no ha jugado. Incluso ha jugado algo de jardinero central en las Grandes Ligas. Probablemente podría manejar la posición cerca del promedio. Sin embargo, creo que el plan es que juegue en la tercera base contra lanzadores zurdos".

Los Yankees todavía no han anunciado quién será su inicialista en la temporada 2026. Se habla de la posibilidad de sumar al agente libre Ty France, quien estuvo el año pasado con los Blue Jays y los Twins, y también hay reportes que indican que podrían traer de vuelta a Paul Goldschmidt.

Rosario puede jugar casi en cualquier posición del terreno de juego, salvo lanzador y receptor. Es un jugador ideal para la dinámica de los Yankees en 2026, pero la idea de ser inicialista a tiempo completo seduce al veterano.

En 2025 jugó en la tercera base (33 juegos), segunda base (17), jardín derecho (6) y en un compromiso en el campocorto. En la temporada regular, dejó promedio de .276 con seis jonrones, 23 carreras impulsadas y slugging de .436.

Rosario se sumará al campo de entrenamiento de los Yankees y luego se reportará al equipo de República Dominicana que disputará el Clásico Mundial. Aunque tiene pocas probabilidades de ser titular, su presencia le da tranquilidad al manager Albert Pujols, ya que lo puede usar en varias posiciones.

France y Goldschmidt suenan para llegar a los Yankees, pero son dos jugadores que solo pueden jugar en la inicial o como bateadores designados. La candidatura de Rosario por ser inicialista es más importante, ya que no se limita a una sola posición.

Los Yankees buscarán luchar por la postemporada, en una dura división que tiene a equipos bien reforzados como los Toronto Blue Jays y Boston Red Sox.

Más noticias sobre los New York Yankees