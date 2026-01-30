Amed Rosario se une al roster de República Dominicana del Clásico Mundial 2026

República Dominicana celebra que Amed Rosario se una al equipo para el Clásico Mundial de Beisbol que comenzará en marzo. El manager Albert Pujols podrá contar con un pelotero versatil, que puede ser de mucha ayuda en el torneo.

El jugador de 30 años de edad puede jugar en cualquier posición del cuadro interior e incluso en los jardines. Fue cambiado de los Washington Nationals a los New York Yankees en la temporada pasada y le queda aún una temporada más de contrato con el conjunto del Bronx.

El veterano firmó por la temporada 2026 con los Yankees, después de batear para .276 con seis jonrones, 23 carreras impulsadas y slugging de .436 en el 2025. Aunque se espera que no sea titular con Dominicana, es una adición importante para el roster.

El próximo 5 de febrero la MLB anunciará los rosters de los equipos del Clásico y Rosario será parte del conjunto quisqueyano. Su anuncio llega después de que José Ramírez, estelar antesalista de los Cleveland Guardians, se bajara del equipo dominicano por temas personales.

Los dirigidos por Pujols tienen la meta de borrar lo que fue la actuación del equipo en el Clásico de 2023, cuando no pudieron alcanzar la segunda ronda pese a tener una nómina llena de jugadores estrellas.

Ahora han confirmado peloteros de la talla de Manny Machado, Fernando Tatís Jr., Julio Rodríguez, Juan Soto, Vladimir Guerrero Jr., Sandy Alcántara, Ketel Marte, entre otros. Rosario le puede ofrecer buena defensa y un bate oportuno al manager Pujols.

Antes de empezar el torneo, República Dominicana es vista como una de las naciones favoritas para llevarse el título. Están ubicados en el Grupo D que se llevará a cabo en Miami, donde se medirán con Venezuela, Israel, Países Bajos y Nicaragua.

El duelo más atractivo de la primera fase será con Venezuela, a pesar de que ambos países tienen algunas bajas confirmadas. Elly De La Cruz, Teoscar Hernández y Ramírez no estarán por el equipo dominicano mientras que José Altuve y Jesús Luzardo tampoco lo harán por el cuadro vinotinto.

Sin embargo, ambos países cuentan con grandes opciones para sustituir a estos peloteros. En el caso de Rosario, su función será defender las posiciones que se necesiten y estar atento por si surge alguna lesión que pueda permitirle ser titular en algunos compromisos.

En 2025 jugó en la tercera base (33 juegos), segunda base (17), jardín derecho (6) y en un compromiso en el campocorto.

