Ronald Acuña Jr. inició los entrenamientos de cara al Clásico Mundial: "Ahora estoy saludable"

Ronald Acuña Jr. comenzó sus entrenamientos en el complejo de los Atlanta Braves esta semana con miras a no sólo a lo que será la temporada regular de las Grandes Ligas, sino a su participación con Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol.

El ganador del MVP de la Liga Nacional tomó sus primeras prácticas de bateo con los Braves, expresando "ahora estoy saludable" ante las cámaras de los medios de comunicación.

El guardabosques venezolano jugará en las próximas semanas con Venezuela su segundo Clásico Mundial tras promediar .222 con par de carreras impulsadas, 4 rayitas anotadas, una base robada y un triple en la justa de 2023.

Ronald Acuña Jr. after demolishing a ball in batting practice...



"I'm healthy now." 😤



(Via: @Justin_FOX5)

Además de su triple clave contra Israel, Acuña Jr. tuvo una actuación sólida en el jardín central, realizando jugadas espectaculares, incluida una atrapada contra la pared frente a Mike Trout en el juego contra Estados Unidos.

"Para nosotros es una obligación ganar, sin lugar a dudas. Llevar ese trofeo a Venezuela sería un sueño para todos nosotros", dijo el venezolano al saber que estaría en el roster del manager Omar López.

"El equipo está muy balanceado, una mezcla de jóvenes y veteranos. Ya queda de parte del cuerpo técnico cómo van a mover las piezas, pero el talento está ahí. Hay muchos venezolanos en Miami y eso nos motiva a jugar duro y buscar llevarnos el trofeo. Se siente como si jugáramos en casa", aseguró.

El venezolano de los Braves, ganador de un MVP y tres Bates de Plata y que cuenta con cinco invitaciones al Juego de Estrellas, conectó 21 jonrones, con 42 carreras impulsadas y .290 de promedio de bateo, en 95 compromisos en la temporada pasada de las Grandes Ligas.

Cabe recordar que comenzó la campaña en la lista de lesionados, por la segunda operación de rodilla a la que se sometió en su carrera. Aunque siempre hay temor por la salud de Acuña Jr., su deseo desde un principio era representar a Venezuela.

Ronald Acuña Jr. está sano en los entrenamientos | Brett Davis-Imagn Images

"Uno siempre tiene que salir a dar el 100 por ciento. Mi meta es mantenerme saludable para tener una excelente temporada en Atlanta y llegar listo para representar a mi país sin restricciones", enfatizó el jardinero.

Acuña espera retomar su mejor forma en 2026, pese a ser invitado al Juego de Estrellas la campaña pasada. En 2023 se convirtió en el primer (y hasta ahora único) jugador en la historia de MLB que conecta al menos 40 jonrones y se roba por lo menos 70 bases en una campaña.

El venezolano terminó esa zafra histórica con 41 vuelacercas y 73 estafadas y a eso le sumó 106 carreras impulsadas. Los números y su marca le dieron el premio MVP en la Liga Nacional sin discusión.

