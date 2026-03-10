El primer jonrón de Ronald Acuña Jr. con Venezuela en el Clásico Mundial

Ronald Acuña Jr. conectó su primer jonrón en un Clásico Mundial de Béisbol, en el tercer capítulo ante Nicaragua, con un dantesco batazo que se fue por todo el jardín derecho, en cuenta de 2-1, ante el lanzador Danilo Bermúdez.

El jardinero de los Atlanta Braves se había embasado también en su primer turno al bate, tras negociar un boleto iniciando el compromiso, se robó la segunda almohadilla, llegó a tercera por error del receptor y luego anotó en carrera con un elevado de sacrificio de Jackson Chourio.

Acuña Jr. tenía siete turnos seguidos sin poder conectar hit, hasta que sacudió su primer jonrón con Venezuela. Desde el inicio del Clásico Mundial, el manager Omar López lo ha utilizado como primero en el orden y jardinero derecho.

Ronald Acuña Jr. with his first #WorldBaseballClassic home run.



Exit velo: 104.2 mph

Distance: 402 feet



Venezuela takes a 2-0 lead through two innings pic.twitter.com/1vU25lj4Q4 — Kevin Barral (@kevin_barral) March 9, 2026

Venezuela jugó ante Nicaragua con la tranquilidad de saber que ya tenían un puesto asegurado en los cuartos de final del torneo. Este miércoles se medirán a República Dominicana en el duelo más esperado de todo el Clásico Mundial, en lo que respecta a partidos de la primera ronda.

El venezolano de los Braves, ganador de un MVP y tres Bates de Plata y que cuenta con cuatro invitaciones al Juego de Estrellas, conectó 21 jonrones, con 42 carreras impulsadas y .290 de promedio de bateo, en 93 compromisos en la temporada pasada de las Grandes Ligas.

Fue su temporada de regreso tras perderse casi toda la campaña del 2024 por la segunda operación de rodilla de su carrera. Sin embargo, en el Clásico Mundial ha demostrado que está sano y que seguramente en la próxima campaña de la MLB robará más bases.

Acuña Jr. busca redimirse en el Clásico con Venezuela

Acuña Jr. bateó para .222, con 4 hits en 18 turnos al bate en el 2023, en su primera participación con Venezuela en un Clásico Mundial. Aunque en ese momento no tenía la responsabilidad que tiene ahora, para el venezolano es un reto mejorar su actuación en 2026, ya que es el líder del combinado que dirige Omar López.

“Estoy demasiado emocionado por ir a este Clásico”, declaró Ronald Acuña Jr. al periodista Mark Bowman antes de iniciar el torneo. “Ponerme una camisa que diga Venezuela en el pecho es un orgullo muy grande. Quiero jugar por mi país, compatriotas y que todos se sientan orgullosos. Sé que la última vez no tuve un buen Clásico Mundial, pero ahora tengo una nueva oportunidad”.

Más contenido del Clásico Mundial de Béisbol