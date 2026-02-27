Ronald Acuña Jr. habla del Clásico Mundial: "La última vez no tuve un buen torneo"

Ronald Acuña Jr. tuvo un atípico año 2023, el mejor de su carrera en las Grandes Ligas. El calendario comenzó con su participación con Venezuela en el Clásico Mundial, un torneo en el que no pudo batear como él esperaba.

Luego se convirtió en el primer jugador en la historia en conseguir 41 cuadrangulares con 73 bases robadas, para inaugurar el club 40-70 de la MLB y ganar su primer MVP. Aunque está muy agradecido por ese año, no olvida que no le fue bien en el Clásico.

Acuña Jr. bateó para .222, con 4 hits en 18 turnos al bate. Aunque en ese momento no tenía la responsabilidad que tiene ahora, para el venezolano es un reto mejorar su actuación en 2026, ya que es el líder del combinado que dirige Omar López.

“Estoy demasiado emocionado por ir a este Clásico”, declaró Ronald Acuña al periodista Mark Bowman. “Ponerme una camisa que diga Venezuela en el pecho es un orgullo muy grande. Quiero jugar por mi país, compatriotas y que todos se sientan orgullosos. Sé que la última vez no tuve un buen Clásico Mundial, pero ahora tengo una nueva oportunidad”.

Acuña Jr. viene de una temporada en la que comenzó en la lista de lesionados, por la segunda operación de rodilla en su carrera. Sin embargo, en el tiempo que estuvo en el terreno de juego demostró que es uno de los mejores jardineros de todo el beisbol.

El venezolano conectó 21 jonrones, con 42 carreras impulsadas y .290 de promedio de bateo, en 93 compromisos en la temporada pasada de las Grandes Ligas.

“Ahora tengo la experiencia del Clásico pasado. Ya sé lo que debo hacer para prepararme para esos momento", dijo Acuña Jr. al periodista Bowman, durante el campo de entrenamiento de los Braves.

Venezuela cuenta con un outfield de lujo

Si hay un aspecto que destaca en el equipo venezolano, es la presencia de estrellas en los jardines. Contarán en la pradera derecha con Acuña Jr., en el centro con Jackson Chourio, de los Milwaukee Brewers y en el izquierdo con Wilyer Abreu, dos veces ganador del Guante de Oro de los Boston Red Sox.

Aunque hay ausencias importantes en el equipo venezolano, como la de Robert Suárez, José Altuve, José Alvarado o Pablo López, el equipo luce como para competir y buscar un puesto entre los mejores cuatro equipos del torneo.

