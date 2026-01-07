Así fue la primera Serie del Caribe en 1949

La idea de unir a los campeones de las ligas invernales y enfrentarlos en un torneo corto se materializó del 20 al 25 de febrero de 1949, cuando en La Habana, Cuba, se llevó a cabo la primera Serie del Caribe, un torneo que sigue siendo una vitrina de los mejor del beisbol de la región.

La idea de este campeonato surgió después del éxito de la Serie Interamericana de 1946. En 1948 se reunieron delegaciones de Cuba, Panamá, Puerto Rico y Venezuela para crear la la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC) y acordar el torneo de 1949.

El primer formato de este evento fue un round robin, en el que cada equipo disputó dos partidos contra cada uno de sus rivales. Los Alacranes del Almendares de Cuba consiguieron terminar invictos y demostrar que eran el mejor equipo del torneo.

Almendares consiguió el primer título en la Serie del Caribe | Transcendental Graphics/GettyImages

Los Indios de Mayagüez, el representante de Puerto Rico, terminó en el último lugar de la clasificación, con récord de 1 y 5. En esa época no se disputaban semifinales ni final, como ocurre actualmente en el torneo caribeño.

Cervecería Caracas, hoy conocidos como Leones del Caracas, terminó en el segundo lugar con récord de 3 victorias y 3 derrotas, mientras que los Spur Cola Colonites, de Panamá, se ubicaron en el tercer puesto.

Agapito Mayor fue sin duda alguna el pelotero de esa Serie del Caribe. El lanzador logró un récord de 3-0, con dos victorias como abridor y una como relevista. Es un récord que todavía ostenta y que será muy complicado que se lo arrebaten.

Al Gionfriddo, Héctor Rodríguez y Morvin Inn eran los bateadores estelares del equipo cubano, que dominó de principio a fin esa edición, con el fervoroso apoyo del público que llenó el Estadio del Cerro en La Habana, Cuba, hoy conocido como Estadio Latinoamericano.

Dalmiro Finol, jugador de Cervecería Caracas, conectó el primer jonrón en la historia de las Series del Caribe. Lo describen como un gigantesco batazo que se fue por los jardines del imponente Estadio Latinoamericano de La Habana.

El torneo generó gran expectativa y se mantuvo hasta 1960, cuando tuvo una pausa de 10 años por los problemas políticos que había en la región. Después el campeonato regresó en 1970, con el recordado título de los Navegantes del Magallanes, en lo que se conoce como el inicio de la segunda etapa del torneo caribeño, que se mantiene hasta nuestros tiempos.

Más contenido de la Serie del Caribe